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“medusa” Tatbikatı Bugün Tamamlanıyor

RUM SAVUNMA BAKANI TATBİKATIN SON AŞAMASINI İZLEMEK İÇİN GİRİT’E GİTTİ

“medusa” Tatbikatı Bugün Tamamlanıyor

RUM SAVUNMA BAKANI TATBİKATIN SON AŞAMASINI İZLEMEK İÇİN GİRİT’E GİTTİ

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:10
“medusa” Tatbikatı Bugün Tamamlanıyor
RUM SAVUNMA BAKANI TATBİKATIN SON AŞAMASINI İZLEMEK İÇİN GİRİT’E GİTTİ

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : Yunanistan, Mısır ve Rum kesimi arasında gerçekleştirilmekte olan “Medusa” tatbikatının bugün tamamlanacağı ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in tatbikatın son aşamasını izlemek için Girit’e gittiği haber verildi.

Tatbikat çerçevesinde Yunan ve Mısır savaş uçakları arasında hava tatbikatları gerçekleştirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tatbikatın 7’nci kez gerçekleştirilmekte olduğunu kaydetti.

Tatbikat çerçevesinde, Yunanistan, Mısır ve Rum kesimi tarafından Ankara’ya mesajlar gönderilmekte olduğunu öne süren gazete, tatbikat konusunda “HellasJournal’da” yer alan habere de yer verdi.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un daveti üzerine, Yunan ve Mısırlı meslektaşlarıyla birlikte Girit açıklarındaki deniz bölgesinde gerçekleştirilecek olan tatbikatın son aşamasını izlemek için, dün Girit’e gittiğini de yazdı.

Rum Savunma Bakanına, Girit’te, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Kurmaylık Müdürünün eşlik etmekte olduğunu yazan gazete, tatbikata Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır’dan hava ve deniz araçlarının katılmakta olduğunu kaydetti.

Gazete, Rum kesiminin tatbikata “A. İoannidis” açık deniz gemisi, sualtı tahrip timi ve görevli subaylarla katıldığını da ifade etti.

Tatbikatın ardından Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında 4’üncü Hükümetler Arası Savunma Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini belirten gazete, konseyde ortak faaliyetler ve ortak ilgi konularının ele alınıp, koordine edileceğini ekledi.

(İY/HA)                           
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