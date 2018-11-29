banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

“medusa 2018” Tatbikatı Tamamlandı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır hava-deniz unsurlarının katılımıyla, Girit açıklarında icra edilen “Medusa 2018” tatbikatının son aşamasının dün tamamlandığı belirtildi.

“medusa 2018” Tatbikatı Tamamlandı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır hava-deniz unsurlarının katılımıyla, Girit açıklarında icra edilen “Medusa 2018” tatbikatının son aşamasının dün tamamlandığı belirtildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:31
“medusa 2018” Tatbikatı Tamamlandı

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır hava-deniz unsurlarının katılımıyla, Girit açıklarında icra edilen “Medusa 2018” tatbikatının son aşamasının dün tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Medusa 2018 tatbikatının son aşamasının, üç ülke Savunma Bakanlarının yanı sıra Silahlı Kuvvetleri Komutanları ve Deniz Kuvvetleri Komutanları tarafından da izlendiğini yazdılar.

Habere göre üç ülke Savunma Bakanı tatbikatı, Mısır helikopteri ve Yunan firkateyninden izledi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı bir şekilde icra edilmesine katkı koyanlara ve tatbikata katılanlara teşekkürlerini sundu.   

Angelidis, tatbikatın üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin, operasyonel hazırlık, üst düzey eğitim ve mesleki eğitimiyle icra edildiğini belirtti.

Eşit üye ülke olarak Güney Kıbrıs’ın tatbikata ikinci kez donanmasıyla katıldığına dikkati çeken Angelidis, Deniz Kuvvetleri personelinin, diğer deniz kuvvetleriyle iş birliği içerisinde eğitiminin ve çeşitli deniz-hava tatbikatlara katılmasının, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlık ve olanaklarının yükseltilmesi çabasına önemli ölçüde desteklediğini de ifade etti.

Gazete Rum Savunma Bakanı Angelidis’in Yunanistan ve Mısır mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği ikili ve üçlü temaslarda, bu ülkelerle ilişkileri değerlendirdiğini de yazdı.

Gazete, Rum ve Yunanistan Savunma Bakanlarının ilgi alanına giren ortak konular ve faaliyetlerin ele alınacağı 4’üncü Hükümetler Arası Savunma Konseyi toplantısının bugün yapılacağını, toplantıya ayrıca RMMO ve Yunan Silahlı Kuvvetler Komutanları ile iki ülke Genelkurmaylarının da katılacağını belirtti.

(FK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu İle Neofitu Görüştü
Kiprianu İle Neofitu Görüştü
Euroafrica Interconnector Projesinin Temeli Atılıyor
Euroafrica Interconnector Projesinin Temeli Atılıyor
Rum Polisi Hintkeneviri Ve Kokain Tasarrrufundan 1 Kişiyi Tutukladı
Rum Polisi Hintkeneviri Ve Kokain Tasarrrufundan 1 Kişiyi Tutukladı
Gazimağusa surlar içinde restore edilen iki eser daha teslim ediliyor
Gazimağusa surlar içinde restore edilen iki eser daha teslim ediliyor
Washington’a Rum Askeri Ateşe Atanmasına Karar Verildi
Washington’a Rum Askeri Ateşe Atanmasına Karar Verildi
Hristodulidis Unfıcyp Konusunda Sorun Çıkacağını Düşünmüyor
Hristodulidis Unfıcyp Konusunda Sorun Çıkacağını Düşünmüyor
Anastasiadis başkanlık affı konusunda özür diledi
Anastasiadis başkanlık affı konusunda özür diledi
Athalassa Hastanesi’den Ölen Kıbrıslı Türk’ün Kemikleri Ailesine Verildi
Athalassa Hastanesi’den Ölen Kıbrıslı Türk’ün Kemikleri Ailesine Verildi
İş İnsanına Ateş Açıldı
İş İnsanına Ateş Açıldı
Neofitu-talat Görüşmesi Rum Basınında
Neofitu-talat Görüşmesi Rum Basınında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim