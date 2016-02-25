Med Grup Toplantısı Yapılıyor

AB üyesi yedi Akdeniz ülkesi arasında ortak ilgi alanları hakkında koordinasyonun sağlanması amacıyla Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in girişimiyle oluşturulan “Akdeniz Grubu” (Med Group) Bakanlar Toplantısı’nın üçüncüsü bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta yapılıyor.

Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya; Yunanistan, Malta, İtalya, Portekiz ve İspanya Dışişleri Bakanları ile Fransa Dışişleri Bakanı Müsteşarı katılıyor.

Habere göre toplantıda, Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz’in güvenliği ve istikrarı gibi konular ele alınacak.