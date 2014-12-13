Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

“MEB”le İlgili Yeni Tüzük Ve Düzenlemeler Rum Meclisi’nde Onaylandı

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) yapılacak hidrokarbon arama, çıkarma ve değerlendirmelerinin tabi olacağı ve ruhsat sahibinin Rum Enerji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunma yükümlülüğüyle ilgili tüzükler, Rum Meclisi tarafından onaylandı.

“MEB”le İlgili Yeni Tüzük Ve Düzenlemeler Rum Meclisi’nde Onaylandı

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) yapılacak hidrokarbon arama, çıkarma ve değerlendirmelerinin tabi olacağı ve ruhsat sahibinin Rum Enerji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunma yükümlülüğüyle ilgili tüzükler, Rum Meclisi tarafından onaylandı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:58
“MEB”le İlgili Yeni Tüzük Ve Düzenlemeler Rum Meclisi’nde Onaylandı
banner238

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) yapılacak hidrokarbon arama, çıkarma ve değerlendirmelerinin tabi olacağı ve ruhsat sahibinin Rum Enerji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunma yükümlülüğüyle ilgili tüzükler, Rum Meclisi tarafından onaylandı.

Haravgi haberi “’Denizaltı Kabloları’ Komisyonu Kuruluyor... MEB’deki Çalışmalarla İlgili Ruhsatlandırma Prosedürleri Meclis Tarafından Onaylandı” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Enerji Bakanlığı’na yapılacak başvurular; boru hattı inşa edilmesi, dönüştürülmesi veya işletilmesi teklifi yapılması halinde, ruhsat sahibi olduğu bölge içerisindeki hidrokarbonun taşınması için boru hattı, pompa istasyonu, depolama alanı veya herhangi başka altyapı tesisi inşası, dönüştürme veya işletme izinlerinin onay için “Denizaltı Boru Hattı Tüzükleri 2014” tahtında yetkili merci olan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesiyle olacak.

BM’nin 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca MEB’de bilimsel araştırmalar konusunu düzenleyen tali yasalar ihdas edilmesi dışında, MEB’in tamamına kablo döşemesi, kullanılması ve işletilmesi de düzenlendi. Ruhsatlandırma şartlarının dışına çıkılması, ihlali halinde ağır ceza verilmesi de kararlaştırıldı.

Gazete ‘Denizaltı Kabloları Komisyonu” kurulmasına da karar verildiğini, onay için yetkili makama yapılacak başvuruları inceleyecek bu komisyonun, ilgili bütün bakanlıkların temsilcilerinden oluşacağını kaydetti.

Haberde Rum Meclisi’nin, eski eserlerin tabi olduğu kurumsal çerçeveyi modernize eden bir yasayı da onayladığı belirtildi. ‘Eski eser’ teriminin yeniden tayin edildiği bu yasal düzenlemeye eski eserlerin korunması ve MEB içerisinde ve/veya kıta sahanlığında kazı yapılmasını düzenleyen maddeler eklendi. Buna göre, deniz bölgeleri içerisinde bulunan veya kazısı yapılan ve en az 100 yıllık olduğu saptanan her türlü eser eski (arkeolojik) eser kapsamına alınıyor. Rum Bakanlar Kurulu sözde Rum “MEB’inde ve/veya kıta sahanlığındaki herhangi bir bölgeyi eski eser koruma (sit) alanı ilan edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Rum Meclçıkarma Ve Değerlendirmelerinin Tabi Olacağı Ve Ruhsat Sahibinin Rum Enerji Bakanlığı’na Yazılı Başvuruda Bulunma Yükümlülüğüyle Ilgili TüzüklerRum Yönetiminin Tek Yanlı Ilan Ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) Yapılacak Hidrokarbon Arama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim