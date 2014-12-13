“MEB”le İlgili Yeni Tüzük Ve Düzenlemeler Rum Meclisi’nde Onaylandı

Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”de (MEB) yapılacak hidrokarbon arama, çıkarma ve değerlendirmelerinin tabi olacağı ve ruhsat sahibinin Rum Enerji Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunma yükümlülüğüyle ilgili tüzükler, Rum Meclisi tarafından onaylandı.

Haravgi haberi “’Denizaltı Kabloları’ Komisyonu Kuruluyor... MEB’deki Çalışmalarla İlgili Ruhsatlandırma Prosedürleri Meclis Tarafından Onaylandı” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Enerji Bakanlığı’na yapılacak başvurular; boru hattı inşa edilmesi, dönüştürülmesi veya işletilmesi teklifi yapılması halinde, ruhsat sahibi olduğu bölge içerisindeki hidrokarbonun taşınması için boru hattı, pompa istasyonu, depolama alanı veya herhangi başka altyapı tesisi inşası, dönüştürme veya işletme izinlerinin onay için “Denizaltı Boru Hattı Tüzükleri 2014” tahtında yetkili merci olan Ulaştırma Bakanlığı’na gönderilmesiyle olacak.

BM’nin 1982 tarihli Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca MEB’de bilimsel araştırmalar konusunu düzenleyen tali yasalar ihdas edilmesi dışında, MEB’in tamamına kablo döşemesi, kullanılması ve işletilmesi de düzenlendi. Ruhsatlandırma şartlarının dışına çıkılması, ihlali halinde ağır ceza verilmesi de kararlaştırıldı.

Gazete ‘Denizaltı Kabloları Komisyonu” kurulmasına da karar verildiğini, onay için yetkili makama yapılacak başvuruları inceleyecek bu komisyonun, ilgili bütün bakanlıkların temsilcilerinden oluşacağını kaydetti.

Haberde Rum Meclisi’nin, eski eserlerin tabi olduğu kurumsal çerçeveyi modernize eden bir yasayı da onayladığı belirtildi. ‘Eski eser’ teriminin yeniden tayin edildiği bu yasal düzenlemeye eski eserlerin korunması ve MEB içerisinde ve/veya kıta sahanlığında kazı yapılmasını düzenleyen maddeler eklendi. Buna göre, deniz bölgeleri içerisinde bulunan veya kazısı yapılan ve en az 100 yıllık olduğu saptanan her türlü eser eski (arkeolojik) eser kapsamına alınıyor. Rum Bakanlar Kurulu sözde Rum “MEB’inde ve/veya kıta sahanlığındaki herhangi bir bölgeyi eski eser koruma (sit) alanı ilan edebilecek.