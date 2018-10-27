“meb İçin Yeni Silah Sistemleri”

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) gelişmeler ve MEB’in öneminin gittikçe artmasından dolayı”, Rum kesiminin silahlanma programında yıllardır beklemede olan yüksek teknolojiye sahip iki yeni silah sistemine ilişkin imzaların geçtiğimiz günlerde atıldığı haber verildi.



Elindeki “güvenilir bilgilere” dayanarak, imzalanan iki yeni sözleşmenin de, son yıllarda birçok zor aşamadan geçtiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunların geçmişte ekonomik kesintiler yüzünden kağıt üzerinde kaldıklarını kaydetti.



Bunların; Güney Kıbrıs’ın son yıllarda edindiği ilk yeni silah sistemleri olduğunu da belirten gazete, bu iki yeni sistemin de amacının, Rum Yönetimi’ne MEB içerisinde hem havadan hem de denizden denetim ve uygun kontrol yapma imkânı vermek olduğuna işaret etti.



Gazete; bu silah sistemlerinin, gerçek zamanlı görüntü sağladığını, aynı zamanda modern dijital olanaklar temelinde deniz ve hava denetimi alanındaki koordinasyon ve etkinliğin düzeyini artırdığını kaydetti.



Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ekipmanlarının modernizasyonu konusunun son yıllarda yoğun şekilde dile getirildiğini, fakat Rum kesiminde meydana gelen ekonomik kriz ve siyasi şartların bu planlamaların hayata geçirilmesine izin vermediğini kaydeden gazete, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bu iki silah sistemini de öncelik olarak addettiğini belirtti.



Angelidis tarafından öncelik olarak addedilen bu sistemlerin, 2009 yılından bu yana gerekli olduklarının tespit edildiklerini ve bunların 2015 yılından bu yana defalarca devlet bütçelerine konduğunu ifade eden gazete, prosedürel konuların kısa zaman önce netlik kazanmasının akabinde, ilgili sözleşmelerin imzalandığını yineledi.



Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve dün Meclis’e gönderilen 295 milyon Euro’luk et bütçeye dahil edilen, silah sistemleriyle ilgili 44,4 milyon Euro’luk bütçenin onaylanmasından memnuniyet duyduğunu da ekledi.



(İY/SEL)