Mavroyannis’ten “Kıbrıs Sorununda Dönem Sonu” Uyarısı!

“YENİ ÇABA BAŞARISIZ OLURSA KIRK YILDIR İLK KEZ, NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEYECEĞİZ AMA KÜÇÜK BİR FIRSAT PENCERESİ VAR”

“GENEL SEKRETETER’İ DE KENDİMİZİ DE BAŞARININ MÜMKÜN OLABİLECEĞİNE İKNA ETMELİYİZ”

Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, “Hepimiz, olguların ne kadar zor olduğunu anlamalıyız. Yeni çaba başarısız olursa 1974’ten sonra ilk kez, daha sonra ne yapacağımızı bilemeyeceğiz” diyerek Kıbrıs sorununda, “bir dönemin sonu olabileceği” uyarısında bulundu.

Alihtia, Mavroyannis’in SuperSport FM’deki bir programda Kıbrıs sorununda “tehlike çanlarını çalan” çok şey söylediğine dikkat çekti ve uyarılarını “Kıbrıs Sorunu: Dönem Sonu… Mavroyannis Halen Küçük Bir Fırsat Penceremiz Var, Guterres Çerçevesi. Aksi Halde Dönem Sonuna Geleceğiz, Başarısızlık Planı Yok ve Ciddi Sorunumuz Olacak Diyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Mavroyannis’in, sonbaharda yeni bir çaba başlaması tehlikesinden söz ederek –kendi cümleleriyle- Kıbrıs sorununun, kırk yıldır bilindiği gibi görüşüleceği son aylardan geçiliyor olunabileceği mesajını verdiğine dikkat çekti.

“KRİTİK DÖNEMEÇ”

Habere göre programda “bir dönemin sonuna damga vurabilecek kritik bir dönemeçten geçilmekte olduğuna” dikkat çeken Mavroyannis, “Kritik dönemeç. Bunu söylemek çok kolay olsa da gerçekte bu dönem, muhtemelen bir dönemin sonuna damgasını vuracak” ifadesini kullandı.

Mavroyannis buna rağmen, BM Genel Sekreteri’nin geçen yıl açtığı bir fırsat penceresi bulunduğunu söyledi, “şimdi, başarı olanağı olması için Genel Sekreter’i de kendimizi de bunun mümkün olduğuna ikna etmeliyiz” dedi.

Bir yıldan uzun süredir durağan olan müzakere prosedürüne değinirken, “şu anda elimizdeki tek şey, 6 maddeyi müzakere etmek için Antonio Guterres’in mantıklı yaklaşımıdır” diyen Mavroyannis, şöyle devam etti:

“Biz bütün maddelerde iyi bir ön hazırlık istiyoruz. Bunu da, kaldığımız yerden, prosedürdeki muhtemel zafiyetleri düzelterek devam etmesi gerektiğini söyleyen, kendi çerçevemizde yapıyoruz. Bu 6 madde konusunda, bizim açımızdan, garantilerin kaldırılması ve askerlerin, kesin bitiş tarihi olacak bir dönem içerisinde derhal çekilmesi nettir.”

“BAŞARISIZLIK SEÇENEK DEĞİL”

Yeni çabanın başarısız olması halinde Kıbrıs sorununun ertesi gününün ne olacağı sorusuna karşılık, “Var olan, ülkemizi nasıl koruruz ile ilgili düşüncelerdir. Başarısızlık seçenek değil. Biz, başarı şansını olabildiğince büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz” cevabını veren Mavroyannis, muhabirin bir “kilitlenme fenomeninin” nasıl yönetileceğini sormasına karşılık şunları söyledi:

“O zaman bir sorunumuz olacak. Ciddi bir sorun. Hepimiz, olguların ne kadar zor olduğunu anlamalıyız. 1974’ten bu yana ilk kez, daha sonra ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Unutmayalım ki istila olguları sağlamlaşıyor ve son yıllarda işgal bölgelerindeki toplumun, ekonominin kontrolü ve dramatik yeni olgular hakkında daha kötü şeylerden söz ediyoruz.”

Mavroyannis, bundan sonra atılacak adımlar konusunda BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanının kesin takvimle hareket etmediğine işaret ederek “Anlayış şekillendirmeye ve bundan sonrası için Genel Sekreter’e danışmanlık yapmaya çalışıyor. Hepimizin aklında, Eylül’de BM Genel Kurulu çerçevesinde farklı istişareler olacağı var” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin rutinde, Rum Yönetimi Başkanı, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık başbakanları ve en son da Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştüğünü hatırlatan Mavroyannis “Bazı değerlendirmeler ve tahminlerde bulunacak. Ancak belirleyici noktanın orada olacağının garantisi yok. Daha sonra olabilir. Şu an bilmiyoruz” diye konuştu.

