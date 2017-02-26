Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Şubat 2017 Pazar 10:28

“mavroyannis Soru İşareti Yaratıyor”

Rum yönetiminin, çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük hakkı tanınmasını görüşme konusu yapmadığını açıklarken, Müzakereci Andreas Mavroyannis’in bazı “küçük istisnalar ve geçiş dönemlerini” görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek, “soru işaretleri yarattığı” öne sürüldü.

'mavroyannis Soru İşareti Yaratıyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

RUM YÖNETİMİ, 4 ÖZGÜRLÜĞÜ KONUŞMA KONUSU YAPMADIĞINI AÇIKLARKEN; MAVROYANNİS, MEGA’YA “KÜÇÜK İSTİSNALAR VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ”NDEN SÖZ ETTİ

Lefkoşa, 26 Şubat 17 : Rum yönetiminin, çözümden sonra Türk vatandaşlarına dört özgürlük hakkı tanınmasını görüşme konusu yapmadığını açıklarken, Müzakereci Andreas Mavroyannis’in bazı “küçük istisnalar ve geçiş dönemlerini” görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek, “soru işaretleri yarattığı” öne sürüldü.

Filelefthteros; “4 Özgürlük İçin Annan Planı’nı Tarıyorlar” başlıklı haberinde, “müzakerelerde başrol oynayan kişilerin, Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve AB’deki çevrelerle müştereken, Ankara’nın 75 milyon Türk vatandaşına 4 temel özgürlüğün uygulanması talebini ‘olabildiğince’ tatmin etmek için, gerek federal Kıbrıs devleti tarafından gerek AB’nin faaliyetleri aracılığıyla “özel bir kolaylık statüsü verilmesi hedefiyle formül aradığını” yazdı.

Gazete, müzakerelerin donmuş olmasına rağmen 4 özgürlük konusunun gündemde olduğunu ve AB’deki yetkili çevrelerin; “Kıbrıs sorununun çözüm çabaları yeniden başlarsa, Türk vatandaşlarına federal Kıbrıs’ta serbest dolaşım ve serbest yerleşim talebini yerine getirmede ‘pusula’ olması beklenen Annan Planı’nı taramakta olduğunu, emtianın ve hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda ise Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesinin ileri götürülmekte olduğunu” yazdı.

Habere göre, Rum Müzakereci Mavroyannis, Mega isimli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye ile ekonomik ilişkisi ve bağımlılığından söz ederken, “Bu ilişkiyi sihirle yok edemeyiz. Türkiye için bir özel muamele idame ettirmek için bazı yöntemler bulmayı çok da yersiz görmüyoruz” dedi ve gazetenin ifadesiyle “daha da ileri giderek, Türkiye’den bazı ürünler için - çok küçük - bazı istisnalar ve geçiş dönemlerinden” söz etti.
Yunan vatandaşlarının Kıbrıs’taki haklarına kısıtlama düşüncesi olmadığını da söyleyen Mavroyannis, şöyle dedi:

“Yapabileceğimiz, Türk vatandaşlarına, eşdeğer veya eşdeğer sonuç verecek bazı muamelelerdir. Yani, bir yıl içerisinde bin (1000) Yunan, çalışanların serbest dolaşımı hakkını kullanır, Kıbrıs’a gelir ve Kıbrıs’ta iş bulursa, 4’e 1 oranı temelinde 250 Türk vatandaşına geçici çalışma izni verebiliriz.
Ancak Kıbrıs Rum tarafının düşündüğü istisnalar, Türk vatandaşlarının Kıbrıs’ta ikametleriyle sınırlı değil, Türk ürünlerine de yayılıyor.  Diyelim ki bugün işgal bölgelerine Türkiye’den 50 ton et ihraç ediliyor. Ürün Sağlık Standartları’na uymaları şartıyla, 50 ton eti getirebilmeleri için Kıbrıs’ın AB’ye ‘Uyum Yasası’nda bir geçiş dönemi uygulayabiliriz.”

Gazete, Mavroyannis’in bu sözlerinin, kısa süre önce 4 özgürlük talebini görüşmek üzere Brüksel’e giderek Komisyon’un Hukuk Dairesi ile temas ettiği de dikkate alındığında, Rum yönetiminin 4 özgürlük konusuna yaklaşımının tam olarak ne olduğu konusunda “haklı soru işaretleri” ortaya çıkardığına vurgu yaptı.

Gazete haberinin “Komisyon, Başkan Anastasiadis’in Mektubuna Cevap Vermedi” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Jean Claude Juncker’er 30 Ocak’ta gönderdiği mektuba, neredeyse bir ay geçmesine rağmen henüz cevap verilmediğini, bunun da AB’deki bazı çevrelerin Türkiye’nin 4 özgürlük talebini olabildiğince çok yerine getirmek amacıyla alternatif yöntem arayışlarıyla alakalı olduğunu yazdı.

(ŞA/SEL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak
Eleni Theoharus’un Tutuklanması Talebi Güney Kıbrıs’a Ulaştı Eleni Theoharus’un Tutuklanması Talebi Güney Kıbrıs’a...
Anastasiadis: “azınlığın Çoğunlukla Eşitlenmesi Talep Edilemez” Anastasiadis: “azınlığın Çoğunlukla Eşitlenmesi...
Dunnıgan Güney Kıbrıs’a Gidiyor Dunnıgan Güney Kıbrıs’a Gidiyor
Başkanlık Seçimlerine Hazırlık Yaptılığına Dair İddialar: Başkanlık Seçimlerine Hazırlık Yaptılığına...
Markulli: “çözüm Olmazsa Maceralara Sürükleneceğiz” Markulli: “çözüm Olmazsa Maceralara Sürükleneceğiz”
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rum Gazeteleri Yarın Çıkmayacak
Ortodoks Hıristiyanların, Paskalya öncesinde oruca girmelerinin ilk günü olan, “Kathara Deftera” (Temiz...

Haberi Oku