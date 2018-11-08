Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”





Lefkoşa,8 Kasım18: Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu tüm önerileri kabul ettiğini iddia etti.Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Liberaller Grubu’nun dün gerçekleştirdiği seminerde konuşma yaptığını ve kendisinden önce aynı seminerde konuşan Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’nin sözlerine de yanıt verdiğini yazdı.Habere göre, Mavroyannis, Nami’nin, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinin başarısızlığından Kıbrıs Rum tarafının sorumlu olduğu tezini reddetti.Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Guterres’in tüm önerileri istisnasız kabul ettiğini iddia ederek, Nami’nin, olası bir referandumda Kıbrıs Rum tarafının “hayır” demesi durumunda Kıbrıslı Türklere ne olacağının önceden karara bağlanması şeklindeki önerisini de reddetti.“Evlenmeyi düşünürken boşanmayı tartışamayız” ifadesini kullanan Mavroyannis, Crans Monta’da garantörlük sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirtenin bizzat Guterres olduğuna işaret etti.Mavroyannis, “Askeri varlık bin 600 kişiye indirilmişti ve sunset clause denen unsuru görüşmeye başlamıştık. O zaman önerileri reddeden Çavuşoğlu oldu ve süreci sona erdirdi” iddiasında bulundu.Söz konusu ana kadar sürdürdüğü tutumun yapıcı olmadığını kimsenin iddia edemeyeceğini de öne süren Mavroyannis, “Neyi yapmadığımıza dair bir fikrim yok” dedi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “garantilerin kalkmasını istemediğini söylediğini ve o anda Genel Sekreterin de, bir anlaşma paketi olmadığı için Başbakanları çağıramam dediğini” öne süren Mavroyannis, Kıbrıs sorununda sıkı bir takvime de karşı çıkarak müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.DOWNER: “ANLAŞMAZLIK ORANI YÜZDE BEŞ’TEN AZ”Eski BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Aleksander Downer’in de söz konusu seminerde konuşma yaptığını yazan gazeteye göre Downer “taraflar arasındaki anlaşmazlığın oranının şu anda toplamın yüzde beşin altında olduğuna inandığını” söyledi.Habere göre, Downer, “tüm konuların görüşüldüğünü ve her şeyde çok önceden uzlaşılmış olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs sorununun çözülmemesinin sebebinin, siyasilerin üzerinde referandum hayaletinin aslılı kalması olduğu” iddiasında bulundu.“Dünyadaki tüm siyasilerin yeniden seçilmeyi istedikleri” tespitinde bulunan Downer, “bunun kötü bir şey olmadığı” görüşünü de dile getirdi.Gazete, Özdil Nami’nin söz konusu seminerde yaptığı konuşmaya da haberinde yer verdi.(SB/FEZ)