banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
215.098
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1720
EURO
6.2448
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”

Lefkoşa,8 Kasım18: Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu tüm önerileri kabul ettiğini iddia etti.

Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”

Lefkoşa,8 Kasım18: Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu tüm önerileri kabul ettiğini iddia etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”
Lefkoşa,8 Kasım18: Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu tüm önerileri kabul ettiğini iddia etti.
Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Liberaller Grubu’nun dün gerçekleştirdiği seminerde konuşma yaptığını ve kendisinden önce aynı seminerde konuşan Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami’nin sözlerine de yanıt verdiğini yazdı.
Habere göre, Mavroyannis, Nami’nin, Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesinin başarısızlığından Kıbrıs Rum tarafının sorumlu olduğu tezini reddetti.
Mavroyannis, Kıbrıs Rum tarafının Guterres’in tüm önerileri istisnasız kabul ettiğini iddia ederek, Nami’nin, olası bir referandumda Kıbrıs Rum tarafının “hayır” demesi durumunda Kıbrıslı Türklere ne olacağının önceden karara bağlanması şeklindeki önerisini de reddetti.
“Evlenmeyi düşünürken boşanmayı tartışamayız” ifadesini kullanan Mavroyannis, Crans Monta’da garantörlük sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirtenin bizzat Guterres olduğuna işaret etti.
Mavroyannis, “Askeri varlık bin 600 kişiye indirilmişti ve sunset clause denen unsuru görüşmeye başlamıştık. O zaman önerileri reddeden Çavuşoğlu oldu ve süreci sona erdirdi” iddiasında bulundu.
Söz konusu ana kadar sürdürdüğü tutumun yapıcı olmadığını kimsenin iddia edemeyeceğini de öne süren Mavroyannis, “Neyi yapmadığımıza dair bir fikrim yok” dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “garantilerin kalkmasını istemediğini söylediğini ve o anda Genel Sekreterin de, bir anlaşma paketi olmadığı için Başbakanları çağıramam dediğini” öne süren Mavroyannis, Kıbrıs sorununda sıkı bir takvime de karşı çıkarak müzakerelerin sürdürülmesi çağrısında bulundu.
DOWNER: “ANLAŞMAZLIK ORANI YÜZDE BEŞ’TEN AZ”
Eski BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Aleksander Downer’in de söz konusu seminerde konuşma yaptığını yazan gazeteye göre Downer “taraflar arasındaki anlaşmazlığın oranının şu anda toplamın yüzde beşin altında olduğuna inandığını” söyledi.
Habere göre, Downer, “tüm konuların görüşüldüğünü ve her şeyde çok önceden uzlaşılmış olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs sorununun çözülmemesinin sebebinin, siyasilerin üzerinde referandum hayaletinin aslılı kalması olduğu” iddiasında bulundu.
“Dünyadaki tüm siyasilerin yeniden seçilmeyi istedikleri” tespitinde bulunan Downer, “bunun kötü bir şey olmadığı” görüşünü de dile getirdi.
Gazete, Özdil Nami’nin söz konusu seminerde yaptığı konuşmaya da haberinde yer verdi.
(SB/FEZ)           

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti
Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim