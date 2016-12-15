Mavroyannis: “Serbest Yerleşim Hakkı Uzlaşılmıştır”

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “serbest yerleşim ve dolaşım hakkı konusunda bir yıl önce uzlaşmış olduklarını” belirtti.

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “serbest yerleşim ve dolaşım hakkı konusunda bir yıl önce uzlaşmış olduklarını” belirtti.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in dün Rum radyosuna yaptığı açıklamada, “Akıncı ve Anastasiadis’in serbest dolaşım ve yerleşim konusunda bir yıl önce uzlaşıya varmış olduklarını” söylediğini yazdılar.

Habere göre Mavroyannis açıklamasında, Akıncı ve Anastasiadis’in vardıkları anlaşmanın “tüm vatandaşların tüm Kıbrıs’ta serbestçe dolaşabilmeleri, yerleşebilmeleri, faaliyet gösterebilmeleri ve mülk edinebilmelerini öngördüğünü” belirtti.

Mavroyannis, “yüzde 20 sınırlandırmasının oy verme haklarına ilişkin olduğunu” ifade ederek “nüfus oranında öngörülen dörde bir oranının ise çözümün ilk gününden itibaren geçerli olacağını” vurguladı.

“Belirli nüfus oranının Türk vatandaşlarına vatandaşlık verilerek değiştirilmeyeceği konusunda da uzlaşıldığını” iddia eden Mavroyannis, “özellikle mülkiyette, bazıları çok önemli olan ve askıda bulunan epeyi konu olduğunu” da ifade etti.

Mavroyannis, “tarafların sorunların çözümü mekanizmasını, hiçbir şeyi şansa bırakmamak için yeniden gözden geçirmekte olduğunu” da vurguladı.

Cenevre’de yapılacak konferansın “açık uçlu olduğu” iddiasında da bulunan Mavroyannis, “her şeyin ihtimal dahilinde olduğunu ve kimsenin müzakerelerin nasıl sonuçlanacağını önceden bilemeyeceğini” ifade etti.

EKONOMİ BAŞLIĞINDA İLERLEME

Öte yandan gazete, Mavroyannis ile Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami’nin dün görüştüklerini ve ekonomi başlığında yer alan bazı konularda ilerleme sağladıklarını yazdı.

Habere göre, ilerleme sağlanmasına karşın başlık henüz kapanmadı.



