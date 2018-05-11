Mavroyannis İle Zakheos Lefke-Aplıç Kapısındaki Çalışmaları İnceledi!



Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile Sınır Kapılarının Açılmasına ilişkin Teknik Komite’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Sotos Zakheos’un, dün Lefke-Aplıç kapısının açılması için gerçekleştirilen çalışmaları denetlediği ifade edildi.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Zakheos, her şeyin ortaya konan zaman takvimine göre ilerlemekte olduğunu söyledi.



Gerçekleştirilen çalışmanın ilerlediğini gördüklerini ve her şeyin, Rum kesiminde ve ara bölgede olmak üzere, ortaya konulan zaman takvimine göre ilerlediğinin görüldüğünü söyleyen Zakheos, çalışmaların bu şekilde ilerlemesi halinde, liderlerin belirlediği süre içerisinde çalışmaların tamamlanabileceğine inandıklarını dile getirdi.



Zakheos, ziyaretleri sırasında kendilerine, bayındırlık dairesinden teknik çalışanların eşlik ettiğini de söyledi.



Haber Haravgi’de ise “Zaman Takvimine Göre İlerliyorlar” başlığıyla yer aldı.



