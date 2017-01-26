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Güney Kıbrıs:
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26 Ocak 2017 Perşembe 06:59

Mavroyannis: “Endişe Edecek Bir Şey Yok”

Mavroyannis: 'Endişe Edecek Bir Şey Yok”
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 Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, New York’ta yaşayan Kıbrıslı Rumlara “endişe edecek bir şey olmadığı” telkininde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilci Büyükelçi Nikos Emili’nun Brüksel’e atanması sebebiyle New York’ta düzenlenen veda etkinliğine katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıs sorununa ilişkin bilgi aktardığını yazdılar.
Habere göre Mavroyannis konuşmasında, “farklı iddialar duymalarından ötürü endişe etmemeleri gerektiği” telkininde bulunarak, “Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine olacak bir şeyin hayata geçmesinin söz konusu olmadığını” belirtti.

Mavroyannis “Her türlü imkanı kullanmaya çalışıyoruz ancak sınırlarımızı da biliyoruz” dedi.

“Geleneksel olmayan, farklı bir yöntemle yavaş yavaş, Makaryos’un zamanından beridir söylenen, Kıbrıs sorununun bir işgal ve istila sorunu olarak algılanması gerektiği noktasına vardıklarını” iddia eden Mavroyannis, “şu anda garantiler ve güvenlik konusunun görüşülmesinin ve Türkiye’nin müzakere masasına getirilmesinin ilerleme olarak görülmesi gerektiğini” savundu.

Mavroyannis, Kıbrıs sorununun çözümünün sadece kendilerine değil başka faktörlere de bağlı olduğunu belirterek Cenevre konferansını hatırlatarak çabaların devam ettiğini vurguladı.

Mavroyannis ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının ilk kez harita sunmuş olduğunu da söyledi.

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