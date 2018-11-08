banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93506
ALTIN
215.098
DOLAR
5.4653
STERLİN
7.1720
EURO
6.2448
Haspolat'da kaza
HASPOLAT'DA KAZA
Afrika davası ertelendi
Afrika davası ertelendi
Haspolat çemberinde kaza
Son Dakika
HASPOLAT ÇEMBERİNDE KAZA
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
Geçitkale’de 9 Kg/m² yağış kaydedildi
banner282
Flaş Haber
Haspolat'da kaza
Kapat

Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18: DİKO’lu Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis, Beşparmak dağlarında faaliyet gösteren taş ocaklarını AB Komisyonu’na şikayet etti.

Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18: DİKO’lu Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis, Beşparmak dağlarında faaliyet gösteren taş ocaklarını AB Komisyonu’na şikayet etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:06
Mavridis, Beşparmaklar’daki Taş Ocaklarını Ab’ye Şikayet Etti
Lefkoşa, 8 Kasım 18: DİKO’lu Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis, Beşparmak dağlarında faaliyet gösteren taş ocaklarını AB Komisyonu’na şikayet etti.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum AP Milletvekili Mavridis, AB Komisyonu’na sunduğu mektupta, Beşparmak dağlarında 36’dan fazla taş ocağının yasadışı şekilde faaliyet gösterdiklerini iddia ederek, bu taş ocaklarının Beşparmak dağlarının doğal yapısına verdiği zarara vurgu yaptı.
Habere göre, Mavridis ayrıca, söz konusu taş ocaklarının Güney Kıbrıs’taki üreticilerle de haksız rekabet içerisinde bulunduklarını iddia ederek söz konusu bölgenin AB tarafından koruma altına alınmamasının ve ilgili AB yasalarının uygulanmamasını eleştirdi.
(SB/FEZ)  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
Güney Kıbrıs Rus Sermayesinin Geri Döndüğü Tek Ülke
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
“athienu” (kiracıköy) Belediye Başkanı İngiliz Yüksek Komiser’le Görüştü
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”
Mavroyannis: “guterres’in Tüm Önerilerini Kabul Ettik”
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Hristodulidis, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton İle Görüştü
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Anastasiadis’in basın toplantısına tepkiler
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Avrupa Halk Partisi’den Kıbrıs kararı
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Kiprianu Mogherini’yle Görüştü
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Akel: “anastasiadis, Kafalardaki Karışıklığı Ve Kaygıyı Gideremedi”
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak
Anastasiadis Ve Disi Helsınkı’de Temaslarda Bulunacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim