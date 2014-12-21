Mavridis: “Tarihi Fırsat”

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliği konusunda AB çıkarlarıyla ilgili önemli bir kart tuttuğuna işaret ederek, bunun tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Haftalık olarak yayımlanan Mahi gazetesine göre Mavridis doğalgazın stratejik öneme sahip bir doğal zenginlik olduğuna vurgu yaparak, sadece ekonomiyi değil, Kıbrıs sorununu da etkileyip belirleyeceğini söyledi.

Mavridis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu çok önceden anladığını ve Annan planının reddedilmesiyle yaklaşık 10 yıl önce başlayan süreci engellemek için çaba gösterdiğini ve Papadopulos, Hristofyas ve Anastasiadis Hükümetleri döneminde, şimdiye kadar, aynı çizgiyi takip ettiğini savundu.

Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının enerji güvenliği ve Rus doğalgazına bağlılığın azaltılması konusunda Avrupa Birliği ile aynı çizgide olduğundan da söz eden Mavridis, Güney Kıbrıs’ın AB’nin çıkarlarını da ilgilendiren önemli bir kart tuttuğa işaret ederek, bunun yüzyılın tarihi fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin mahsur kaldığını ve umutsuzca Doğu Akdeniz’e yasal yollarla müdahale etme yolları aradığını iddia eden Mavridis, Türkiye’ye herhangi bir bahaneyle rol verilirse kendi gözlerini çıkarmış olacakları yorumunda da bulundu.