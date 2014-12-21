Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mavridis: “Tarihi Fırsat”

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliği konusunda AB çıkarlarıyla ilgili önemli bir kart tuttuğuna işaret ederek, bunun tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Mavridis: “Tarihi Fırsat”

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliği konusunda AB çıkarlarıyla ilgili önemli bir kart tuttuğuna işaret ederek, bunun tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

21 Aralık 2014 Pazar 10:11
Mavridis: “Tarihi Fırsat”
banner238

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis Güney Kıbrıs’ın enerji güvenliği konusunda AB çıkarlarıyla ilgili önemli bir kart tuttuğuna işaret ederek, bunun tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Haftalık olarak yayımlanan Mahi gazetesine göre Mavridis doğalgazın stratejik öneme sahip bir doğal zenginlik olduğuna vurgu yaparak, sadece ekonomiyi değil, Kıbrıs sorununu da etkileyip belirleyeceğini söyledi.

Mavridis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu çok önceden anladığını ve Annan planının reddedilmesiyle yaklaşık 10 yıl önce başlayan süreci engellemek için çaba gösterdiğini ve Papadopulos, Hristofyas ve Anastasiadis Hükümetleri döneminde, şimdiye kadar, aynı çizgiyi takip ettiğini savundu.

Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının enerji güvenliği ve Rus doğalgazına bağlılığın azaltılması konusunda Avrupa Birliği ile aynı çizgide olduğundan da söz eden Mavridis, Güney Kıbrıs’ın AB’nin çıkarlarını da ilgilendiren önemli bir kart tuttuğa işaret ederek, bunun yüzyılın tarihi fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin mahsur kaldığını ve umutsuzca Doğu Akdeniz’e yasal yollarla müdahale etme yolları aradığını iddia eden Mavridis, Türkiye’ye herhangi bir bahaneyle rol verilirse kendi gözlerini çıkarmış olacakları yorumunda da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis Güney Kıbrıs’ın Enerji Güvenliği Konusunda AB çıkarlarıyla Ilgili önemli Bir Kart Tuttuğuna Işaret EderekBunun Tarihi Bir Fırsat Olduğuna Dikkat çekti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim