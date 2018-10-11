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Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak

Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak

11 Ekim 2018 Perşembe 09:02
Mars’ın Geleceği Güney Kıbrıs’taki Uluslararası Sempozyumda Ele Alınacak

Mars’ta yaşam ve iklim değişiklikleri gibi konuların ele alınacağı uluslararası bir sempozyum, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve diğer birçok ülkenin uzay araştırmaları enstitülerine mensup üst düzey bilim adamlarının katılımıyla Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek.


Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da 15-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve uzay araştırmalarında işbirliği, Mars’ta kolonizasyon gibi birçok konunun ele alınacağı uluslararası nitelikli bir sempozyum gerçekleştirileceğini yazdı.


Gazete, söz konusu sempozyumun ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve diğer birçok ülkenin uzay araştırma enstitülerinden üst düzey bilim adamlarının katılacak olması sebebiyle Güney Kıbrıs’ın uzay araştırmaları haritasında yer alması açısında büyük önem taşıdığını vurguladı.
 


Son Güncelleme: 11.10.2018 12:31
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