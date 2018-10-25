Maronitlerin Temsilcisinden Geri Dönüşle İlgili Açıklama: “ihtiyatlıyız”



Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Rum Meclisi’ndeki Maronit topluluğu temsilcisi Yannakis Musas, Maronitlerin KKTC’deki mülklerine geri dönmeleri konusunda ihtiyatlı olduklarını açıkladı.

Politis gazetesi, Musas’ın, Maronitlerin KKTC’deki mülklerine geri dönüşleriyle ilgili son zamanlardaki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söylediğini ancak köylerdeki askeri birliklerin taşınması konusunda herhangi bir hareketlilik olmadığını ve bu nedenle ihtiyatlı davrandıklarını söylediğini yazdı.

İlgili kararın olumlu bir karar olduğunu vurgulayan Musas, “her yasal mülk sahibinin” mülkünü alması gerektiğini ve bunun yalnızca Maronitler için değil, tüm mülk sahipleri için geçerli olduğunu kaydetti.

Musas, pratikte bu doğrultuda yapılacak eylemleri görmedikleri takdirde geri dönüş konusunda ikna olmayacaklarını belirterek, askeri birliklerin bölgeden taşınmaması halinde, geri dönüş konusunda ciddi konuşamayacaklarını ifade etti.

Gazete, sözde “Ayia Marina” (Gürpınar) Muhtarı Partellis Hacıfesas’ın, Maronit topluluğunun Kıbrıslı Türk dostlarının KKTC’de, mülklerin iadesi konusundaki kararın uygulanması için baskı yapacaklarını söylediğini yazdı.

(GE/FEZ)

