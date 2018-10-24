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“maronitlerin Kktc’deki Mülklerine Dönmesi Konusunda Hareketlilik”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Alithia gazetesi, Maronitlerin KKTC’deki mülklerine dönmeleri konusunda hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

“maronitlerin Kktc’deki Mülklerine Dönmesi Konusunda Hareketlilik”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Alithia gazetesi, Maronitlerin KKTC’deki mülklerine dönmeleri konusunda hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:30
“maronitlerin Kktc’deki Mülklerine Dönmesi Konusunda Hareketlilik”

Lefkoşa, 14 Ekim 18 (.): Alithia gazetesi, Maronitlerin KKTC’deki mülklerine dönmeleri konusunda hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Gazete, haberi, KKTC’nin Maronitlere mülklerini vermeye hazır göründüğü başlığıyla aktardı.

Yaklaşık 15 gün önce Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Maronitler’in yaşamakta olduğu Koççat köyünde Maronit ve Kıbrıslı Türk işadamlarının inisiyatifiyle bilgilendirme toplantısı yapıldığına işaret edilen haberde, bilgilendirme toplantısına, yaklaşık 40 Maronit ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 26 Temmuz 2017 tarihli Maronitlerin köylerine dönmesi açıklamasını hayata geçirmek için çalışan, aralarında Kutlay Erk gibi siyasiler ve işadamlarının bulunduğu 7 kişinin katıldığı belirtildi.

Gazete “Ay Marina (Gürpınar) Muhtarı” Partelli Hacifesa ile dün görüşerek bu bilgilendirme toplantısını doğrulattığına işaret etti. 

Habere göre Hacifesa, toplantıda Kıbrıslı Türklerin, KKTC Başsavcılığının, Kuzey’deki bütün mülklerinin Maronitlere verilebileceğini söylediği bilgisini ilettiklerini anlattı.

Edindiği bilgilere dayanarak Gürpınar’daki Maronitlere ait binaların yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türklere tapulandığını kaydeden gazete, bilgilendirme toplantısında, bu binaların dahi yasal sahiplerine geri verileceğini, bugünkü kullanıcılarına ise tazminat ve/veya başka mülk verilebileceği teyidinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Gürpınar ve Asomato (Özhan) Maronit temsilcilerinin, KKTC makamlarının, yol, elektrik, su gibi altyapı çalışmalarını gerçekleştirecekleri bilgisine sahip olduklarını belirten gazete, altyapı çalışmalarının ardından, her mal sahibinin (Maronit), eski evi yıkılmışsa yenisini inşa etmeye veya mevcudu tamir etmeye başlayabileceğini yazdı,

Gazete, Girne Kazası’na bağlı 4 Maronit köyünün 1974 öncesi durumuyla ilgili bazı bilgiler aktardı.

Haberde 1974 öncesinde Gürpınar’da 450 Maronit 75 Kıbrıslı Türk yaşarken; Özhan’da 550, Koruçam’da 2 bin 100 ve Karpaşa’da 350 dolayında Maronit yaşadığı kaydedildi.

(ŞA/HA)

 

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