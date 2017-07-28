Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin Reaksiyonlar Devam Ediyor

Maronitlerin, KKTC’deki bütün köylerine dönmesi şeklinde KKTC’nin aldığı karara yönelik açıklamaların ve reaksiyonların devam ettiği belirtildi.

KASULİDİS: “HİÇ BİR MARANOTİN DÖNMESİNİ ENGELLEMEYECEĞİZ”

Maronitlerin, KKTC’deki bütün köylerine dönmesi şeklinde KKTC’nin aldığı karara yönelik açıklamaların ve reaksiyonların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Maronitlerin köylerine dönmesi kararına ilişkin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamasına yer verdi.

Habere göre Kasulidis, hükümetin, hiç bir Maronitin, geri dönmesini engellemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye’nin, gerçekten Maronitlerin köylerine geri dönmesine ilgi gösteriyorsa, Kıbrıs Rum idaresi altında dönmelerine olanak sağlaması gerektiğini savunan Kasulidis, her zaman için Maronit toplumunun, sakinlerinin evlerine geri dönmesi adına, Türk ordusunun “Asomatos”(Özhan), “Ay.Marina”(Gürpınar) ve Karpaşa’nın bir bölümünden ayrılmasına ilişkin talebini desteklediklerini ifade etti.

Kasulidis, “Kormakiti”ye (Koruçam) ilişkin, o zamandan burada kalmaya karar veren “mahsurların” ötesinde, bugün ise herhangi bir Maronite oraya dönmesi ve kalması için olanak tanındığını, bu gelişmenin Koruçam ile ilgili olmadığını da belirtti ve hükümet olarak köyüne gitmek isteyen herhangi birini engellemeyeceklerini söyledi.

PARTİLER

Habere göre DİKO yaptığı açıklamada, Maronitlerin, “işgal altındaki” köylerine geri dönmesine ilişkin bu kararın, Türk tarafının, “işgali” kalıcılaştırma çabası olduğunu savundu.

EDEK ile Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise açıklamalarında, bu kararı “işgal olgularının sabitleştirilmesi çabası” olarak nitelendirdi.

HACIRUSOS

Marontilerin Rum Meclisi’ndeki eski temsilcisi Antonis Hacırusos Kıbrıslı olarak Maronitlerin, tüm göçmenlerin geri dönmesine olanak tanıyacak, üzerinde anlaşamaya varılan bir çözümü arzuladığını ifade etti.

Hacırusos, Maronitlerin müthiş bir çoğunluğunun, günün sonunda, Hükümetin kararlarını göz önünde bulunduracağını söyledi.

Koruçam’da 200 kişinin oturması dışında Karpaşa’da 18 kişinin bulunduğunu söyleyen Hacırusos, “Asomatos” (Özhan) ve “Ay.Marina”(Gürpınar) köylerine, bu köylerin askeri bölge olması ve evlerin yıkılması nedeniyle hiç kimsenin dönemeyeceğini de belirtti.

MUSAS

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Musas, Maronitlerin, Maronit toplumuyla ilgili son gelişmeleri ciddiyetle ve mutlak sorumluk içerisinde ele alacağını belirtti.

Gazete ayrıca Musas’ın şimdilik açıklama yapmama yönündeki kararını da anımsatırken Musas’ın, Maronitlere, soğukkanlı ve birlik içerisinde kalmaları ve liderliklerine güvenmeleri konusunda da çağrıda bulunduğunu yazdı.

KİPRİANU

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununda açıklama yaparken Maronitler konusundan da söz etti.

Kiprianu, ele alınmakta olan endişe verici tedbirlerin var olduğunu, bunun, toprak konusunda yeni oldu bittiler yaratacak Taşınmaz Mal Komisyonu’nun desteklenmesi olduğunu belirtti.

Kiprianu, “olumsuz ortamın Türkiye’ye planlarını hayata geçirme olanağı da tanıdığını” ifade etti.

POLİTİS MARONİT KÖYLERİNDE

Politis gazetesi, (gazete olarak kendilerinin) Maronitlerin köylerine geri dönmesi kararının arından Maronitlerin ilk tepkilerini almak için Koruçam ve Karpaşa’yı ziyaret ettiğini yazdı.

Maronitlerin geri dönmesi kararının, Koruçam ve Karpaşa’nın ötesinde, “Ay.Marina” (Gürpınar) ve “Asomatos” (Özhan) ile ilgili olduğunu yazan gazete “Ay.Marina” ve “Asomatos” köylerinin tamamen askeri bölge olduklarını ve çok sayıda evin yıkıldığına da dikkati çekti.

Gazete, konuştuğu bazı Maronitlerin, “ekonomik yardım yapılmaması durumunda buraya kimin geleceği, iş ortamlarının yaratılması durumunda diğerlerinin gelebileceği “şeklindeki görüşlerine de yer verdi.