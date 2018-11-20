Maronit Temsilciden Fotiu’ya Yanıt...

Alithia gazetesi, Musas’ın, Maronitler tarafından yapılmış o kadar başvuruya rağmen, yalnızca bir başvurunun onaylandığını kaydederek, Maronitlerin köylerine geri dönüş planının, uygulama ve denetim yöntemlerindeki ciddi sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldığını söylediğini yazdı.
Musas, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Rum Başkanlık Komiserliği ile işbirliği içerisinde, bu hususta çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
Habere göre Musas, şu ana kadar baştaki program aracılığıyla 150 Maronitin köyüne geri döndüğünü kaydetti.
(GE/SEL)