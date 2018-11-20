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Maronit Temsilciden Fotiu’ya Yanıt...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, köylerine geri dönmek isteyen Maronitler tarafından 50-60 yeni başvuru yapıldığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Maronit Temsilciden Fotiu’ya Yanıt...

Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, köylerine geri dönmek isteyen Maronitler tarafından 50-60 yeni başvuru yapıldığına dair açıklamasına yanıt verdi.

20 Kasım 2018 Salı 13:33
Maronit Temsilciden Fotiu’ya Yanıt...
Lefkoşa, 20 Kasım 18 : Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, köylerine geri dönmek isteyen Maronitler tarafından 50-60 yeni başvuru yapıldığına dair açıklamasına yanıt verdi.
Alithia gazetesi, Musas’ın, Maronitler tarafından yapılmış o kadar başvuruya rağmen, yalnızca bir başvurunun onaylandığını kaydederek, Maronitlerin köylerine geri dönüş planının, uygulama ve denetim yöntemlerindeki ciddi sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldığını söylediğini yazdı.
Musas, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Rum Başkanlık Komiserliği ile işbirliği içerisinde, bu hususta çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.
Habere göre Musas, şu ana kadar baştaki program aracılığıyla 150 Maronitin köyüne geri döndüğünü kaydetti.
(GE/SEL)
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