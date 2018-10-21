Markidis’ten Anastasiadis’e Eleştiri

Lefkoşa, 21 Ekim 18: Kıbrıslı Rum eski başsavcısı ve bir dönem Kıbrıs Rum tarafının müzakere grubunda yer alan Alekos Markidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle yaptığı ani dönüşe anlam veremediğini belirterek Anastasiadis’i eleştirdi.Haravgi gazetesinin haberine göre Markidis yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in “merkezi hükümetin yetkilerinin arttırılmasını istediğini ancak şimdi gevşek veya desantralize federasyondan bahsettiğini” belirterek...



Lefkoşa, 21 Ekim 18: Kıbrıslı Rum eski başsavcısı ve bir dönem Kıbrıs Rum tarafının müzakere grubunda yer alan Alekos Markidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gevşek federasyon önerisiyle yaptığı ani dönüşe anlam veremediğini belirterek Anastasiadis’i eleştirdi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Markidis yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in “merkezi hükümetin yetkilerinin arttırılmasını istediğini ancak şimdi gevşek veya desantralize federasyondan bahsettiğini” belirterek Anastasiadis’in bu ani dönüşüne anlam veremediğini ifade etti.

Markidis, işin özünün, tarafların siyasi eşitliği, BM kararlarında belirlendiği, rakamsal eşitlik olmayan şekliyle kabul edip etmedikleri olduğunu belirterek, Anastasiadis’in bölünmeye sebep olacak bir adım atmaya cesaret edemeyeceğini de öne sürdü.

(SB/ŞEB)

