Markidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi eski Başsavcısı Alekos Markidis, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Fileleftheros gazetesine göre Markidis, Kıbrıs sorununda bazı şeyler talep ediliyorsa bunların kamuoyu önünde talep edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kamuoyu önündeki müdahalelerin, dolaylı olarak yeni kırmızı çizgiler anlamına geldiğini belirten Markidis, bunların iki lider tarafından ele alınması gerektiği söyledi.

Markidis bir soru üzerine, “Anastasiadis, merkezi hükümetten belirli yetkileri ve organları silmek (üzerini çizmek) isteyerek, desantralize federasyon talep etseydi bunda yüzde 100 hem fikir olurdum” ifadesini kullandı.

Markidis, merkezi devlete daha fazla yetki, komiteler ve çok üyeli organlar yüklenmesinde ısrar eden tarafın kendi tarafları olduğunu anımsattı.

Merkezi devletin yetkileri konusunun iki müzakereci tarafından daha kolay çözümlenmesinin mümkün olup olmadığı şeklindeki soru üzerine merkezi devletin yetkilerinin yıllardır 12 olduğunu, bir ara, Papadopulos döneminde 15 olduğunun söylendiğini, Hristofyas-Talat döneminde 19 ve Akıncı-Anastasiadis müzakereleri sırasında ise bunun 24 veya 26’ya çıkarıldığını söyledi.

Markidis, bunların azaltılmasının zor bir konu olmadığını, konunun uzatılmasını gereksiz bulduğunu, Kıbrıs sorununun çözümüne engel teşkil etmesinin ise mümkün olmadığını belirtti.

Markidis, Türkiye’nin özlü konularda net yanıtlar vermesi gerektiğini savundu.

(FK/SEL)

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