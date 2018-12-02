banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
Kumyalı köyü yasta
KUMYALI KÖYÜ YASTA
Kadına şiddette her gün yeni vaka
KADINA ŞİDDETTE HERGÜN YENİ VAKA
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGER
Girne’de huzur operasyonu
GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Kumyalı köyü yasta
Kapat

Markidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi eski Başsavcısı Alekos Markidis, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Markidis İle Söyleşi...

Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi eski Başsavcısı Alekos Markidis, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardı.

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Markidis İle Söyleşi...
Lefkoşa, 2 Aralık 18 : Rum Yönetimi eski Başsavcısı Alekos Markidis, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardı.
Fileleftheros gazetesine göre Markidis, Kıbrıs sorununda bazı şeyler talep ediliyorsa bunların kamuoyu önünde talep edilmemesi gerektiğini belirtti.
Kamuoyu önündeki müdahalelerin, dolaylı olarak yeni kırmızı çizgiler anlamına geldiğini belirten Markidis, bunların iki lider tarafından ele alınması gerektiği söyledi.
Markidis bir soru üzerine, “Anastasiadis, merkezi hükümetten belirli yetkileri ve organları silmek (üzerini çizmek) isteyerek, desantralize federasyon talep etseydi bunda yüzde 100 hem fikir olurdum” ifadesini kullandı.
Markidis, merkezi devlete daha fazla yetki, komiteler ve çok üyeli organlar yüklenmesinde ısrar eden tarafın kendi tarafları olduğunu anımsattı.
Merkezi devletin yetkileri konusunun iki müzakereci tarafından daha kolay çözümlenmesinin mümkün olup olmadığı şeklindeki soru üzerine merkezi devletin yetkilerinin yıllardır 12 olduğunu, bir ara, Papadopulos döneminde 15 olduğunun söylendiğini, Hristofyas-Talat döneminde 19 ve Akıncı-Anastasiadis müzakereleri sırasında ise bunun 24 veya 26’ya çıkarıldığını söyledi.
Markidis, bunların azaltılmasının zor bir konu olmadığını, konunun uzatılmasını gereksiz bulduğunu, Kıbrıs sorununun çözümüne engel teşkil etmesinin ise mümkün olmadığını belirtti.
Markidis, Türkiye’nin özlü konularda net yanıtlar vermesi gerektiğini savundu.
(FK/SEL)
***********
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
İrlanda Büyükelçisinin Demeci...
Lillikas’ın Demeci
Lillikas’ın Demeci
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Exxonmobil Lng Terminalinde Israrcı...
Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota
Rum Yönetimi’nden Loizidu İçin Nota
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Nikos Tornaridis Başkanlığı’ndaki Rum Heyet Asya Parlamenterler Asamblesi Toplantısına Katıldı
Lute’un Ada’ya gelişi…
Lute’un Ada’ya gelişi…
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Türkiye’nin “MEB” konusunda ipleri gerdiği iddiası...
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Anastasiadis Kendisini Eleştirenlere Fileleftheros’a Yaptığı Özel Açıklamayla Yanıt Verdi
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim