Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Temmuz 2017 Pazar 09:51

Markidis “Guterres Sadece Bir Toplantının Değil 4 Yıl Önce Başlayan Çabanın Sonlandığını İlan Etti”

Markidis 'Guterres Sadece Bir Toplantının Değil 4 Yıl Önce Başlayan Çabanın Sonlandığını İlan Etti”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Rum tarafının eski müzakerecisi ve eski Başsavcı Alekos Markidis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  yalnızca bir toplantının değil, 4 yıl önce başlayan bir çabanın da sonlandığını da ilan ettiğine dikkat çekerek bunu; “çok nahoş bir gelişme” diye niteledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Crans-Montana görüşmelerini, verdiği özel mülakatta Alithia için değerlendiren Markidis “anlaşmazlıkların, BM Genel Sekreteri’nin bu müzakere turunun sonunu ilan etmesini gerektirecek kadar fazla olduğu görünüyor. Sanırım yalnız bir toplantının değil 4 yıl önce başlayan çabanın sonlandığını ilan etti. Bu çok nahoş bir gelişme” dedi. 

Markidis, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kesilmesinin ardından, iki tarafın tezlerinin birbirinden aniden veya tedricen uzaklaşacağı mantığıyla, durumda bir kötüleşme olacağı öngörüsünde bulundu.

Markidis, konferansın böyle dramatik,  ani ve beklenmeyen şekilde kesilmesinden sonra tarafların her birinin, çıkmazdan kendisinin değil öteki tarafın sorumlu olduğu propagandası yapmasının doğal olduğunu, Türk ve Kıbrıs Türk tarafı gibi Rum ve Yunan tarafının da bunu yapacağına dikkat çekti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa BM dışında yeni çözüm parametrelerinden söz ettiğini de hatırlatan Markidis, Rum tarafının bu yeni Türk politikasını göğüslemek için hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı
Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı
Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması İstendi Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması...
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor” Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli...

Haberi Oku