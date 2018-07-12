Mari Patlamasında Ölenler İçin Anma Töreni Yapıldı!

Mari” (Tatlısu) köyünde bulunan “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için, dün, anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Alithia gazetesi, anma törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başta olmak üzere, Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve bazı diğer yetkililerin katıldığını kaydederken, Anastasiadis’in yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre Anastasiadis, üzerinden 7 yıl geçen trajik olayda hayatını kaybedenleri saygı ile andıklarını ve vatanın, onlara çok şey borçlu olduğunu söyleyerek, hepsinin birer kahraman olduklarını ifade etti.

Anastasiadis, hayatını kaybedenlerin ailelerinden bir kez daha özür dileyerek, acılarını paylaştığını dile getirdi.

