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Mari Davası Sonuçlandı…

Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) köyünde bulunan “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili 3 yıldır devam eden dava dün sonuçlandı.

Mari Davası Sonuçlandı…

Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) köyünde bulunan “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili 3 yıldır devam eden dava dün sonuçlandı.

20 Aralık 2014 Cumartesi 08:19
Mari Davası Sonuçlandı…
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KİPRİANU VE NİKOLAU BERAAT ETTİ. PAPAKOSTAS CEZAEVİ’NDE

 Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) köyünde bulunan “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011’de meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili 3 yıldır devam eden dava dün sonuçlandı.

Simerini gazetesi, dava kapsamında yargılanan Rum Dışişleri Eski Bakanı Markos Kiprianu ve İtfaiye Eski Müdürü Andreas Nikolau’nun beraat ettiğini; Rum Savunma Eski Bakanı Kostas Papakostas, İtfaiye Müdür Yardımcısı Haralambos Haralambus ve Afet Özel Müdahale Birimi (EMAK) Müdürü Andreas Loizidis’in mahkum edildiğini yazdı.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ve daha sonra temyiz talebiyle Yüksek Mahkeme’ye taşınan davada, Papakostas aleyhindeki 5 yıllık hapis cezasının oy çokluğuyla onandığını kaydetti.

Haberde, Haralambus ve Loizidis’in de, ikişer yıl hapis yatacağı belirtildi.

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