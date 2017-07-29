Maraş’ın Açılacağına İlişkin Haberlerin Yankıları Sürüyor

Rum Yönetimi’nin, Türk tarafının kapalı bölge Maraş ile ilgili tek taraflı adım atması halinde önleyici faaliyetlerde bulunacağı bildirildi.

RUM TARAFI, TEK TARAFLI ADIMLARI ÖNLEYİCİ FAALİYET HAZIRLIĞINDA

HRİSTODULİDİS: “KAPALI BÖLGE MARAŞ’IN AÇILMASINA İLİŞKİN FAALİYET, HİÇBİR DURUMDA GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERE DAYANMAYACAK”

Rum Yönetimi’nin, kapalı bölge Maraş ile ilgili tek taraflı adım atılması halinde önleyici faaliyetlerde bulunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk basınında son günlerde çıkan kapalı bölge Maraş’ın açılacağına ilişkin haberlerin Kıbrıs Rum tarafındaki yankılarına yer vermeye devam ediyor.

Haberi, “Maraş’a İlişkin Faaliyet Bekleyerek” başlığıyla veren Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş konusunda tek taraflı adım atması durumunda önleyici faaliyetlerde bulunacağını yazdı.

Maronitlerin köylerine geri dönmesine ilişkin açıklamayı, KKTC’nin yükseltilmesine ilişkin ilk adım olarak niteleyen gazete, BM’nin ise sadece iki toplum tarafından üzerinde anlaşmaya varılan güven yaratıcı önlemleri desteklediği şeklinde görüş ortaya koyduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise “Siyasi ve Hukuki Tedbir” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, kapalı bölge Maraş konusunda Türkiye’nin daha ileri faaliyetlerine caydırıcı yanıt vermek için siyasi ve hukuki tedbirleri incelemeye başladığını yazdı.

Ulusal Konsey’in, Türk tarafının tek taraflı faaliyetlerine ilişkin açıklamaları konusunda Salı günü bilgilendirileceği kaydedildi.

Haberi “Lefkoşa Yanıt Pişiriyor” başlıklarıyla veren Politis gazetesi, Rum hükümetinin son Türk faaliyetlerine ilişkin yanıt hazırladığını yazdı.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konu hakkında yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Hükümetin, Kıbrıs sorununa ilişkin Türk tarafının faaliyetlerine ilişkin gelen bilgileri dikkatlice takip ettiklerini söyleyen Hristodulidis, belirli faaliyetler üzerinde çalışmalar yapıldığını ve tamamlanır tamamlanmaz açıklanacağını belirtti.

Hristodulidis, kapalı bölge Maraş’ın açılmasına ilişkin faaliyetin, hiçbir durumda güven yaratıcı önlemlere dayanmayacağını savundu.

1979 Doruk Anlaşması’nın ilgili paragrafının yanı sıra 1984’teki 550 sayılı karar ve 1992’deki bir başka karara atıfta bulunan Hristodulidis, bunların belirgin şekilde kapalı Maraş’ın, BM’ye verilmesi gerektiğinden söz ettiğin savundu.

Hristodulidis, bir gazetecinin, kapalı bölge Maraş’ın Türk idaresi altında açması durumunda Maraş göçmenleri karşısında ne tavır alınacağına ilişkin soruyu yanıtında, Rum Yönetimi’nin, Maronitlerle ilgili Türk tarafının açıklamasından itibaren görüşünü net olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Kasulidis’in de açıklamaları bulunduğunu kaydeden Hristodulidis, Maraş ile ilgili bir açılım sözkonusu olması durumunda da doğal olarak görüşlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Hristodulidis, kendilerinin sorumluluk sahibi bir hükümet olduğunu ve Rum halkına görüşlerini açıklayacaklarını ifade etti.

BM’NİN GÖRÜŞÜ

Alithia gazetesi aynı haberinde, BM’nin, Türk tarafının tek taraflı faaliyetlerde bulunmasına ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Habere göre BM Genel Sekreteri'nin Basın Sözcü Vekili Farhan Haq, bir soru üzerine, her iki tarafça kabul edilecek güven yaratıcı önlemlerin memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

Haq, Maraş’ın açılmasına ilişkin geçmiş yıllarda BM’de planların bulunduğunu ancak konu üzerinde herhangi bir anlaşmanın olmadığını ifade etti.

Frahan Haq, her iki tarafın yeni önlemleri inceleme ihtimaline açık olması durumunda bunun, olumlu bir gelişmeyi teşkil edeceğini ancak ne yapmak istediklerinin görülmesi gerektiğini de belirtti.

OMİRU VE EDEK

Fileleftheros gazetesine göre Rum Meclis eski Başkanı Yannakis Omiru, yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, Türk tarafının Maronitlerin köylerine dönmesi açıklamasının ardından BM Güvenlik Konseyi’ne derhal başvurmasında fayda bulunduğunu söyledi.

Omiru ayrıca karşı önlemlerin incelenmesi ve uygulanması için de hükümete çağrıda bulundu.

EDEK ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin Basın Sözcü Vekili Haq’ın kapalı Maraş konusundaki açıklamasını yorumladı. BM’nin yapması gereken şeyin, ek güven yaratıcı önlemlerin görüşülmesinden önce, BM’nin ilgili kararları temelinde, kapalı Maraş’ın, BM himayesinde, yasal sakinlerine verilmesini talep etmesi ve ileriye götürmesi olduğu ifade edildi.