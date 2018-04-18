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Maraş’ı Ziyaret Edecek Avrupa Parlamentosu Üyeleri 7-8 Mayıs’ta Ada’da Olacak

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Maraş’ı ziyaret edeceği belirtilen Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 7-8 Mayıs’ta Ada’da olacakları belirtildi.

Maraş’ı Ziyaret Edecek Avrupa Parlamentosu Üyeleri 7-8 Mayıs’ta Ada’da Olacak

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Maraş’ı ziyaret edeceği belirtilen Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 7-8 Mayıs’ta Ada’da olacakları belirtildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:15
Maraş’ı Ziyaret Edecek Avrupa Parlamentosu Üyeleri 7-8 Mayıs’ta Ada’da Olacak
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Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Maraş’ı ziyaret edeceği belirtilen Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 7-8 Mayıs’ta Ada’da olacakları belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum AP üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun, Rum Haber Ajansı’na konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Hacıyeorgiu, Avrupa Parlamentosu üyelerinin, Maraş’ı 8 Mayıs’ta, sabahleyin ziyaret edeceğini, heyette kendisi ve Dimitris Papadakis de dahil olmak üzere 9 kişinin yer alacağını ifade etti.

Hacıyeorgiu, Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi üyesi olan milletvekillerinin, 2007 yılında gerçekleştirdiği ziyarette, Türk ordusundan kapalı bölgeye girilmesine izin vermesinin talep edildiğini ancak yanıtın “kulakları sağır eden sessizlik” şeklinde olduğunu savundu.

Hacıyeorgiu, Mayıs için planlanan ziyarette, milletvekillerinin şehrin hangi noktasına kadar gideceği konusunun ise henüz netlik kazanmadığını söyledi. 

Hacıyeorgiu açıklamasında ayrıca, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk ve yabancı uzmanların şehre girmesinin onaylanması ve gerekli ödeneğin serbest bırakılmasını da talep edeceklerini ifade etti. 

Habere göre Avrupa Parlamentosu üyeleri, bölgeyi  ziyaret etmesinin ardından Derinya’daki Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Heyet ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, sözde “Maraş Belediyesi”nin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya gelecek.

(FK/HA)

 

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