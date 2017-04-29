Güney Kıbrıs:
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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:50

Maraş Konusu Gündeme Getirildi

Maraş Konusu Gündeme Getirildi
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 “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (EVEA)” Maraş’ın iadesi konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi EVEA’nın, sözde “Maraş Belediyesi”nin düzenlediği ve çeşitli kurumların katıldığı toplantı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Maraş’la ilgili öneriyi yeniden gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre EVEA, sözde “Maraş Belediyesi”ni planlı eylemler ve faaliyetlerle, örgütlü kurumlar ve belediye sakinlerinin müdahilliğiyle, Maraş’ın yasal sahiplerine iadesini talep etmeye çağırdı.

EVEA, iadeye hazırlık, yeniden yapılandırma ve birleşik imar ve kalkınma planı için Kıbrıslı Türklerle işbirliği yapılması çağrısında da bulundu.

Sözde “Maraş Belediyesi”nin toplantısında, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptığını aktaran gazete, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un da belediyenin adada ve yurtdışındaki faaliyetlerini anlattı.

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