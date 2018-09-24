Maraş Konusu Bugün AP Dilekçeler Komitesi’nde Görüşülmeye Başlıyor

Kapalı bölge Maraş’ın bugün, Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nde görüşülmeye başlayacağı bildirildi.



Politis gazetesi, AP milletvekillerinden oluşan bir heyetin, Mayıs ayında Maraş’ı ziyaret edip, Maraş ile ilgili kapsamlı rapor hazırladığını anımsatarak, bugün görüşülmeye başlanacak raporda, 28 Eylül’e kadar değişiklik yapılabileceğini yazdı.



Gazete, raporun AP Dilekçeler Komitesi’nin görüşeceği 21 rapordan biri olduğunu kaydederken, raporda, AB’deki çeşitli makamlardan BM Güvenlik Konseyi’ne, Konsey’in kararlarına uymayan ve Doğu Akdeniz’de “saldırgan eylemlerde” bulunan Türkiye’ye siyasi ve mali yaptırımlar uygulaması için muhtıra verilmesinin talep edildiğini belirtti.



Haberde, raporda Maraş’ın iadesini de içeren Güven Yaratıcı Önlemler paketinin, bugünkü siyasi çerçevede başarıya ulaşmasının zor olduğunun belirtildiği kaydedildi.



Raporda ayrıca, Kıbrıslı Türkler ile Rumların bir arada barış içerisinde yaşayabilmesi perspektifiyle Maraş’ın yasal sakinlerine iadesinin, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için gösterilen çabaların ileri götürülmesi için tek yol olduğu ifade edildi.