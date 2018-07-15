Malas: “Bazı Kişiler, Üzerinde Hemfikir Olunmuş Çerçeve Dışında Çözüm İstediğimiz Konusunda Kuşkulu”

Ocak ayında yapılan Rum Başkanlık seçiminde AKEL destekli bağımsız aday olan Stavros Malas, Kıbrıs sorununun artık farklı bir safhaya geçtiğini kaydederek, bazı kişilerin, Rum tarafının üzerinde hemfikir olunmuş çerçeve dışında çözüm istediği konusunda kuşku duyduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Malas, Guterres çerçevesi zemininde devam etmek istedikleri konusunda herkesi ikna etmeleri ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, atılacak adımlarla ilgili Yunan Hükümeti’yle uzlaşması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davetini kabul etmeleri ve müzakere masasına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Malas, Kıbrıs sorununun çözümü için başlatılacak yeni çabanın, son çaba olacağını ve başarısız olması halinde, bölünmenin kalıcı olacağını ifade etti.

Malas, Türkiye-AB Gümrük Anlaşması’nın, Türkiye’nin Kıbrıs’taki çözüme rıza göstermesinde anahtar rol oynayabileceğini belirtti.

Enerji konusuyla ilgili olarak ise Malas, Türkiye’nin işi yokuşa süreceğini, bu nedenle de Rum tarafının, her fırsatı değerlendirerek, çözüm diyalogunun başlamasına yönelik inisiyatif alması gerektiğinin altını çizdi.

