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Makenzy binasının inşa edildiği arazinin hak sahipliği konusu

Larnaka’da bulunan, 2 Kıbrıslı Türk’e ait olan ve üzerine ünlü resepsiyon binası Makenzy’nin inşa edildiği arazinin, hak sahipliği konusunun netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.

Makenzy binasının inşa edildiği arazinin hak sahipliği konusu

Larnaka’da bulunan, 2 Kıbrıslı Türk’e ait olan ve üzerine ünlü resepsiyon binası Makenzy’nin inşa edildiği arazinin, hak sahipliği konusunun netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:54
Makenzy binasının inşa edildiği arazinin hak sahipliği konusu

Larnaka’da bulunan, 2 Kıbrıslı Türk’e ait olan ve üzerine ünlü resepsiyon binası Makenzy’nin inşa edildiği arazinin, hak sahipliği konusunun netlik kazanmasının beklendiği belirtildi.

Politis gazetesi “Makenzy’nin Toprağının Hak Sahibi-Şirket Kıbrıslı Türk Yasal Mirasçılardan Araziyi Satın Aldı” başlıklı haberinde, söz konusu arazinin, 2010 yılında, Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından, M.A Makenzy Binası Ltd’e kiralandığını, bu şirketin de, 1996 yılından itibaren araziyi kiralık olarak elinde tutan P.G Makenzy Fun Park Ltd’in alandan ayrılması için de 900 bin Euro ödediğini yazdı.
M.A Makenzy Binası Ltd şirketinin ayrıca Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ne gecikmiş kira bedeli de ödediğini yazan gazete, şirketin daha sonra tüm ilgili izinleri (Kıbrıs Türk Malları İdaresi, Larnaka Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Şehircilik Dairesi v.b) ayrıca Şehircilik Dairesi’nden tesisin inşası için de inşaat iznini aldığını belirtti.
Habere göre şirket, tesisin inşası için 7 milyon Euro harcama yaptı.
Söz konusu şirketin, arazinin hak sahipliği konusunun sorunlu olduğunu fark ettiği 2013 yılında, araziyi hak sahiplerinden satın almak için faaliyete geçtiğini yazan gazete şirketin, hak sahiplerinden birinin, ((1/2’si) biri olan Refet Ali Rıza’nın eşi Eda Mehter olduğunu tespit ettiğini, Mehter’in ise öngörülen yasal prosedürlere göre arazinin satın alınmasına ilişkin ilgili belgeyi imzaladığını ayrıca önemli miktarda kapora aldığını belirtti.
Gazete, şirketin arazinin diğer yarısına sahip olan Fikret Ali Rıza’nın oğlu Raymmond Ali Rıza ile de iletişime geçtiğini satış işlemlerinin ise ilerlemiş düzeyde olduğunu belirtti.
Rum Yönetimi’nin Makenzy Binası’nın faaliyette bulunduğu arazi davası konusunda zor durumda kaldığını, büyük bir ihtimalle, tazminatlara ilişkin talepleri karşılamaya çağrılacağını belirten gazete, söz konusu araziye ilişkin Ocak 2016 yılında Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından alınan karar bulunduğunu da anımsattı.

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Habere göre, ilgili kararda,“arazinin, 1974 yılından sonra terk edilen taşınmaz mallar kategorisine girmemesine karşın, 1974 yılında Kıbrıs Türk Malları İdaresi tarafından idare edilmeye başlandığı, ancak bunun yasa dışı olarak idare edildiği” belirtilmişti.
Gazete arazinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulmadan önce ABD ve İngiltere’ye göç eden Fikret Ali Rıza ve Refet Ali Rıza kardeşlere ait olduğunu, bu kişilerin hiçbir zaman Kıbrıs vatandaşlığı almadığını, bu verilerin Rum makamlarca da bilindiğini, sonuç olarak da arazinin hak sahiplerinin elinde ve tasarrufunda kalması gerektiğini de yazdı.
Söz konusu her iki kardeşin şu anda hayatta olmadıklarını, bu nedenle arazide sahip oldukları ½ payın yasal mirasçılarına geçtiğini yazan gazete, son yıllarda yargı süreçleri aracılığıyla yapılan gerekli faaliyetler sonucunda söz konusu kişilerin, yasal hak sahipleri olduklarının netleştirildiğini belirtti.


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Son Güncelleme: 24.05.2018 10:59
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