Makarna çalan kadının tutuklanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs’ta bir evdeki buzdolabından fırın makarnası ve domuz salamı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan, siyasi sığınmacı statüsündeki Fas uyruklu kadının dün akşam serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.
Alithia gazetesi, sosyal yardım alana ancak son iki aydır, kendisine önerilen işe gitmediği için ödeneği kesilen Fas uyruklu kadının hırsızlık suçlamasıyla tutuklanması ve beş yaşındaki çocuğunun da çocuk bakım evine gönderilmesi konusunun, dün Güney Kıbrıs’ta gerek basın gerekse sosyal medyanın gündemine oturduğunu yazdı.
Kursumba konuya ilişkin açıklamasında, kadının çocuğunu tek başına büyütüyor olması sebebiyle siyasi sığınmacı statüsünün, özel uygulama gerektiren siyasi sığınmacı statüsüne çevrilmesi gerektiğini belirterek, soruşturma başlattığını vurguladı.