Güney Kıbrıs:
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31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:46

Makarios Anıldı

Rum Başpiskopos Makarios, ölümünün 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla anıldı.

Makarios Anıldı
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Lefkoşa, 31 Temmuz 17 : Rum Başpiskopos Makarios, ölümünün 40’ıncı yıldönümü dolayısıyla anıldı.

Fileleftheros gazetesi Cikko Manastırında düzenlenen törende anma konuşmasını Rum Meclisi’nin eski Başkanı Yannakis Omiru’nun yaptığını yazdı.

Törende Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve Rum Hükümetini Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in temsil ettiğini kaydeden gazete, Rum Başkanlık adaylarından Nikolas Papadopulos, Stavros Malas ve Yorgos Lillikas’ın da törene katıldığını belirtti.

(HC/HA)

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