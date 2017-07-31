Makarios Anıldı

Törende Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve Rum Hükümetini Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in temsil ettiğini kaydeden gazete, Rum Başkanlık adaylarından Nikolas Papadopulos, Stavros Malas ve Yorgos Lillikas’ın da törene katıldığını belirtti.

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