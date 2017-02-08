“mahsurların” Sorunları Görüşüldü

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü toplantısında, “mahsurlar” olarak tabir edilen KKTC’de yaşan süren Rumlar ve Maronitlerle ilgili konuların ve karşılaştıkları sorunların ele alındığı haber verildi.

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü toplantısında, “mahsurlar” olarak tabir edilen KKTC’de yaşan süren Rumlar ve Maronitlerle ilgili konuların ve karşılaştıkları sorunların ele alındığı haber verildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Başkanlığı İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, bazı Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin, KKTC’deki köylerine yeniden yerleşme isteklerinin olduğunu belirtti.

Dipkarpaz ve “Agia Triada” (Sipahi) köylerine yeniden iskanla ilgili 27 yeni başvurunun, “Kormakiti” (Koruçam) ve “Karpasia” (Karpaşa) köylerine 150 başvurunun onaylandığı bilgisini veren Fotiu, ayrıca “Kormakiti” ve “Karpasia” için 100 yeni başvurunun, “Agia Triada” için ise 20 yeni başvurunun askıda beklediğin belirtti.

Hedefin, daha çok ailenin yeninden yerleşmesi için teşvikler verilmesi olduğunu belirten Fotiu, bu nedenle Rum İçişleri Bakanlığı’yla işbirliği içerisinde ödeneklerin iskanın üzerinden bir yıl geçmesinin ardından değil, yeniden iskanla birlikte hemen verilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesi ise toplantıda Dipkarkaz Rum Okulu Kurulu adına konuşan Mihalakis Mikelis’in Rum Eğitim Bakanlığı’nın okula üç kez yanlış kitap yolladığı şikayetinde bulunduğunu yazdı.

(HC/GÜL)