Mahkeme Browder’in Ara Emri Talebini Reddetti

RUM YÖNETİMİ ALEYHİNE AÇTIĞI ANAYASAL HAKLARI VE İNSAN HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ DAVASI SÜRERKEN GÜNEY’DEKİ YATIRIM FAALİYETLERİYLE İLGİLİ VERİLER RUSYA’YA VERİLECEK



Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Amerikalı işadamı Bill Brawder’in, Güney Kıbrıs’taki şirketleriyle ilgili bilgilerin Rusya’ya verilmesinin yasaklanması için yaptığı ara emri başvurusunu reddetti.

Rusya’da, vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kovuşturma bulunan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “bir numaralı düşmanı” olarak anılan Browder’in ara emri başvurusunun reddedildiği haberi Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Politis haberi; “Browder’in Ara Emri Talebi Reddedildi… Kazanırsa Ödeyeceğiz” başlığıyla verdi.

Habere göre Browder’in, Rusya’nın adli yardım talebi yerine getirilirken Rum Yönetimi tarafından korunmadığı, anayasal haklarının ve insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde Rum yönetimi aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davası var. Browder yine aynı mahkemeden, söz konusu dava tamamlanana kadar Rum Adalet Bakanlığı’nın, Güney’deki yatırım faaliyetleriyle ilgili verileri Rusya’ya vermesini yasaklayacak bir ara emri talep etmişti.

Gazete, Rum mahkeme yargıcının; Browder’in ara emri talebini “ara emri verilmemesi halinde tamiri mümkün olmayan zarara uğranacağı” kriterine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul etmediğini kaydetti, “Kısacası mahkeme, Browder’in iyi bir sebebi olduğuna, kazanma olasılığı bulunduğuna, verileri Ruslara verilirse uğrayacağı zararın nakit olarak değerlendirilebileceği ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine açtığı davayı kazanırsa tazmin edileceği görüşündedir” ifadelerini kullandı.

Gazeteye göre Browder; Rusya’da, Putin’in isteği ve siyasi maksatla kovuşturulmakta olduğunu ve bu kovuşturmanın, Rus ortağı S. Magnitski’nin ölümüyle doğrudan ilgisi bulunduğunu savunuyor. Browder Magnitski’nin yargılanmaksızın 11 ay cezaevinde tutulduğu ve işkence görerek öldüğü gerekçesiyle uluslararasında kampanya başlatarak Rusya’ya yaptırım uygulanmasına neden olduğu için de kendini Putin’in bir numaralı düşmanı diye niteliyor. Magnitski’nin, aylık cezaevinde 11 ay geçirme sebebini de, Putin’in yakın çevresinden kişileri geniş ölçekte vergi kaçakçılığı yapmakla suçlaması olarak gösteriliyor.

Rum Başsavcılığı’nın Browder’in ara emri talebine yaptığı itirazda Rusya Başsavcı Vekili Mikael Akexandrow’un yeminli beyanına yer verdiğine işaret eden gazeteye göre; bu beyanın, yakın geçmişte uluslararası medya (New York Times, Washington Post, Associated Press, Inside Story, v.b.) yer alan haberlerden, ABD Başkanlık seçimlerine Rus müdahalesi skandalında başrol oynayan Rus Avukat Natalia Veselnitskaya tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

Gazete; Browder davasının, mali ve ekonomik nitelikli gösterilmeye çalışılmasına karşın tamamen siyasi olduğuna işaret etti, özetle şunları yazdı:

“Adalet Bakanlığı, Rusların talep ettiği verilerin, verilmemesine karar verdiğinde Moskova İçişleri Bakanlığı’na kaba bir üslupla müdahalede bulundu. Rusya Büyükelçisi Stanislav Osadchiy de Moskova’daki Anastasiadis-Putin görüşmesine birkaç gün kala aynı kaba üslupla, bu kararın Kıbrıs-Rusya ilişkilerine etkilerine dair eleştirilerde bulundu.

İnterpol, Moskova’nın Browder hakkında çıkardığı kırmızı bültenleri, siyasi maksatlı görerek defalarca reddetmişti. Moskova, Browder hakkında kırmızı bülten çıkarmaya ve bunların uygulanması talebine devam ediyor.”

Haberi Alithia; “Mahkeme: Browder’e ‘Niet’… Verileri Rusya’ya Verin” ve Haravgi; “Browder’in Talebi Reddedildi… Mahkeme Kıbrıs-Rusya İşbirliğinin Devam Edebileceğini Söyledi” başlığıyla aktardı.

