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Mackenzie’deki Kıbrıs Türk Malları İçin “Geçiş Dönemi”

Larnaka’ya bağlı Mackenzie sahilindeki Kıbrıs Türk mallarının Rum Yönetimi tarafından geri alınması için (lokanta ve kafeteryalar), Rum İçişleri Bakanlığı’nca yeni bir yasal düzenleme yapmadan önce, 4 yıla kadar süre isteneceği bildirildi.

Mackenzie’deki Kıbrıs Türk Malları İçin “Geçiş Dönemi”

Larnaka’ya bağlı Mackenzie sahilindeki Kıbrıs Türk mallarının Rum Yönetimi tarafından geri alınması için (lokanta ve kafeteryalar), Rum İçişleri Bakanlığı’nca yeni bir yasal düzenleme yapmadan önce, 4 yıla kadar süre isteneceği bildirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:41
Mackenzie’deki Kıbrıs Türk Malları İçin “Geçiş Dönemi”

Larnaka’ya bağlı Mackenzie sahilindeki Kıbrıs Türk mallarının Rum Yönetimi tarafından geri alınması için (lokanta ve kafeteryalar), Rum İçişleri Bakanlığı’nca yeni bir yasal düzenleme yapmadan önce, 4 yıla kadar süre isteneceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak aktardığı haberinde, binlerce Euro karşılığında, bu malların “baştaki yasal sahipleri” tarafından ikinci veya üçüncü kişilere kiralanmasının, Rum Yönetimi’nin bu malları geri almamayı düşünmesinde önemli bir etken olduğunu yazdı.
Gazete, Hukuk Dairesi’ne göre, kira sözleşmelerinin hukuki statüsü bulunması nedeniyle, Rum Yönetimi’nin bu binaların boşaltılması talimatı vermesi halinde, milyonlarca Euro’luk tazminat ödemek durumunda kalacağını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 13:07
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