banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92855
ALTIN
189.011
DOLAR
4.8295
STERLİN
6.2722
EURO
5.6034
İskele’de motosiklet kazası
Son Dakika
İSKELE'DE MOTOSİKLET KAZASI
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
banner282

Lute’un Raporunun Eylül Ayında Hazır Olması Bekleniyor...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı temaslarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği raporunun, Eylül ayının ikinci 10 günü içerisinde hazır olmasının beklendiği haber verildi.

Lute’un Raporunun Eylül Ayında Hazır Olması Bekleniyor...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı temaslarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği raporunun, Eylül ayının ikinci 10 günü içerisinde hazır olmasının beklendiği haber verildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:02
Lute’un Raporunun Eylül Ayında Hazır Olması Bekleniyor...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı temaslarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği raporunun, Eylül ayının ikinci 10 günü içerisinde hazır olmasının beklendiği haber verildi.


Fileleftheros gazetesi “Görüşmelerden Hemen Önce Rapor- BM Genel Sekreteri’nin Lute Tarafından Bilgilendirilmesi Eylül Ayının İkinci 10 Gününde” başlıklı haberinde, Lute’un raporunun, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs sorunundaki diğer müdahillerle yapmayı planladığı görüşmelerin arifesinde hazır olacağını yazdı.

“Elindeki bilgilere” dayanarak, Lute’un Guterres’i Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarının sonuçlarına ilişkin olarak, Eylül ayının ikinci 10 gününde bilgilendireceğini kaydeden gazete, Lute’un Kıbrıs sorunuyla temaslarının ilk durağı olarak, hafta sonunda Kıbrıs’ta olacağını belirtti.

Gazete Lute’un temaslarının, Eylül ayının ilk 10 gününde, Brüksel’de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile olan birlikte, tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le olan görüşmesi konusunda 22–23 Eylül tarihlerine işaret ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in, Lute’un raporunun o güne kadar Guterres’in önünde olacağı tahmininde bulunduğunu aktardı.

Yine “elindeki bilgilere” dayanarak, Guterres’in bu görüşme öncesinde, Lute’un raporuna sahip olacağını ve bu raporun birçok yönden Guterres’in yapacağı görüşmelerin gündemini belirleyeceğini öne süren gazete, Hristodulidis’in ise “Lute’un misyonunun sonuçlarının, bir sonraki adımları belirleyecek olan şeyler olacağını düşündüklerini” söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Rum bakan, “Lute’un misyonun sonuçlarının ana tartışma konusunu ve bu sonuçlar temelinde nasıl ilerleneceğini teşkil edeceğini” ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in görüşmesinin, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde gerçekleşeceğini de yazan gazete, Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında da bir görüşme ayarlanacağını yazdı.

Lute’un hafta sonunda Kıbrıs’ta olacağını ve iki liderle görüşeceğini yineleyen gazete, Lute’un Kıbrıs’ın ardından ise Türkiye, Yunanistan ve Londra’ya gideceğini kaydetti.

Lute’un bölgedeki gezisinin son durağının, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle bir araya geleceği Brüksel olacağını yazan gazete, Lute-Mogherini görüşmesinin, Eylül ayının ilk 10 günü içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini yineledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu hafta Brüksel’de gerçekleştirdiği temasların Lute’un gezisiyle ilgisiz olmadığını da yazan gazete, Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RIK’e yaptığı açıklamada “esas hedefin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldıkları yerden yeniden başlamasının sağlanması için, Lute’un aktif katılımı olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis, Rum hükümetinin ikinci talebinin, çabanın olumlu sonuca sahip olması olduğunu da dile getirdi.

Rum kesiminin “hem daha önce, hem de önümüzdeki dönemde Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın olumlu bir sonuca sahip olması gerektiğinden emin olmak istediğini” ifade eden Hristodulidis, “herkesin başarısız yeni bir çabanın olumsuz gelişmelere sahip olacağını bildiğini ve bunu hiçbir durumda istemediklerini” sözlerine ekledi.

Müzakerelerin bir sonraki faslından önce uygun hazırlık yapılmasının, Rum kesiminin net tezi olduğunu ve bu yüzden, Rum Dışişleri Bakanı’nın temasları gibi, tüm hareketlerin de bu çerçevede yapıldığını belirten gazete, bir diğer ifadeyle, başarılı bir sonuca ulaşılması için, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin aktif katılımıyla uygun hazırlık yapılmasından söz etti.

Alithia gazetesi ise “Hakikat Zamanı Geldi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in dün RIK’e yaptığı açıklamada “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişinin, tüm olguların netleşecek olmasından ötürü, Kıbrıs sorunuyla ilgili hakikat zamanı anlamına geleceğini” ifade etti.

“Herhangi yeni bir çabanın başarıyla taçlandırılması gerektiğini, çünkü olası bir yeni başarısızlığın olumsuz gelişmelere sahip olacağını” belirten Hristodulidis, “hedeflerinin, Crans Montana’da kaldıkları yerden devam etmek olduğunu yineleyerek, yapılan tartışmalardan BM’nin hedefinin de bu olduğunu düşündüğünü” iletti.

“Bu yüzden, Lute’un görüşmelerinin, ilk önce Cenevre, ardından da Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferasında yer alan tüm taraflarla gerçekleşeceğini” öne süren Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri tarafından da benimsenen bu yaklaşımın, Lute’un misyonu içerisinde de olacağını ve Lute’un ziyaretlerinin amacının bu olduğunu” öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi’nin sürece aktif bir şekilde katılmaya gösterdiği ilgiye de değinerek, bunun Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunda geçtiğimiz gün yapılan toplantıda ifade edildiğini belirten Hristodulidis, Fransa’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin artık tek Avrupa ülkesi üyesi olarak, oynadığı rolün önemine atıfta bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın bileşimi konusunun, sonraki mesele olduğunu sözlerine ekledi.

Gazete “Lute BM Güvenlik Konseyi’nin de Dualarıyla Geliyor” başlıklı haberinde ise, Lute’un önümüzdeki pazartesi günü Kıbrıs’ta liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerin önemli olduğunu, ancak belirleyici kararların, Lute’un ay sonuna doğru Ankara, Atina ve Londra’ya yapacağı ziyaretlerden sonra alınacağını yazdı.

Lute’un Lefkoşa’dan hemen sonra, üç garantör ülkenin başkentlerine gitmeyeceğini ve BM Genel Sekreteri Guterres’i liderlerle yapacağı görüşmeler konusunda bilgilendirmek için ilk önce New York’a döneceğini kaydeden gazete, Lute’un Guterres’i bilgilendirmesinin akabinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi ziyaret edeceğini ekledi.

Haravgi ise habere “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kararları Sonbaharda- Lute Kıbrıs’a Gelmek İçin Bugün ABD’den Ayrılıyor” başlıklarıyla yer verdi.

UNFICYP KARAR TASLAĞI

Haravgi gazetesi “ABD ile İngiltere UNFICYP Karar Taslağının Üslubu Konusunda İstişare Ediyor” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağının İngiltere tarafından henüz geriye kalan diğer daimi üyelere verilmediğini yazdı.

Gazete “diplomatik kaynağa” dayanarak, ilk önce İngiltere ile ABD’nin konu hakkında istişarede bulunacaklarının görüldüğünü ifade etti.

PARTİLERİN AÇIKLAMASI

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Lute’un gelişini yorumladığı açıklamasında, BM diplomatının başarısının hem Türkiye’ye, hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in takınacağı tutuma bağlı olacağını kaydetti. 

Kiprianu, Anastasiadis’in, özlü müzakerelerin, kısa zamanda bir anlaşmaya varılması için yeniden başlamasına hazır olup olmadığına, net ve ikna edici bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini dile getirdi.

Fileleftheros ise, Rum tarafında muhalefetteki üç partinin (EDEK, Ekologlar ve Dayanışma Hareketi), hükümetin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili yaklaşımı ve değerlendirmelerini kabul etmediklerini yazdı.

Gazete bunların olumsuz gelişmeler gördüklerini ve daha fazla faaliyette bulunulmasını istediklerini ekledi.

 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 13:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Tarafındaki Kumarhaneye İlk Üç Haftada 41 Ülkeden 34 Binden Fazla Ziyaretçi!
Rum Tarafındaki Kumarhaneye İlk Üç Haftada 41 Ülkeden 34 Binden Fazla Ziyaretçi!
Araç Hırsızlığı Revaçta
Araç Hırsızlığı Revaçta
Türkiye’nin Sondajını Azerbaycan Eliyle Yapacağı İddia Edildi!
Türkiye’nin Sondajını Azerbaycan Eliyle Yapacağı İddia Edildi!
Fileleftheros: “Kutlamalar bu yıl daha geniş ve daha tahrikkar”
Fileleftheros: “Kutlamalar bu yıl daha geniş ve daha tahrikkar”
Hristodulidis: “Derinya’nın açılması konusundaki siyasi kararımız değişmedi”
Hristodulidis: “Derinya’nın açılması konusundaki siyasi kararımız değişmedi”
Hristodulidis: “Lute’un Gelişi Kıbrıs Sorununa İlişkin Hakikat Zamanı Anlamına Gelecek”
Hristodulidis: “Lute’un Gelişi Kıbrıs Sorununa İlişkin Hakikat Zamanı Anlamına Gelecek”
600 Bin Euro Değerinde 600 Cep Telefonu Güney Kıbrıs’a Giderken Kayboldu
600 Bin Euro Değerinde 600 Cep Telefonu Güney Kıbrıs’a Giderken Kayboldu
Rum Şehir Planlama Dairesi’nden Lefkoşa Rum Kesimi İle Baf’a Kumarhane Yapılmasına Onay
Rum Şehir Planlama Dairesi’nden Lefkoşa Rum Kesimi İle Baf’a Kumarhane Yapılmasına Onay
Baf’ta Bir Evden 3 Bin Euro’luk Tablo Çalındı!
Baf’ta Bir Evden 3 Bin Euro’luk Tablo Çalındı!
Hristodulidis Amerikan Yahudi Komitesi’nde Konuştu!
Hristodulidis Amerikan Yahudi Komitesi’nde Konuştu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim