Lute’un Raporunun Eylül Ayında Hazır Olması Bekleniyor...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, önümüzdeki hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı temaslarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendireceği raporunun, Eylül ayının ikinci 10 günü içerisinde hazır olmasının beklendiği haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “Görüşmelerden Hemen Önce Rapor- BM Genel Sekreteri’nin Lute Tarafından Bilgilendirilmesi Eylül Ayının İkinci 10 Gününde” başlıklı haberinde, Lute’un raporunun, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs sorunundaki diğer müdahillerle yapmayı planladığı görüşmelerin arifesinde hazır olacağını yazdı.



“Elindeki bilgilere” dayanarak, Lute’un Guterres’i Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarının sonuçlarına ilişkin olarak, Eylül ayının ikinci 10 gününde bilgilendireceğini kaydeden gazete, Lute’un Kıbrıs sorunuyla temaslarının ilk durağı olarak, hafta sonunda Kıbrıs’ta olacağını belirtti.



Gazete Lute’un temaslarının, Eylül ayının ilk 10 gününde, Brüksel’de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile olan birlikte, tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le olan görüşmesi konusunda 22–23 Eylül tarihlerine işaret ettiğini yazan gazete, Hristodulidis’in, Lute’un raporunun o güne kadar Guterres’in önünde olacağı tahmininde bulunduğunu aktardı.



Yine “elindeki bilgilere” dayanarak, Guterres’in bu görüşme öncesinde, Lute’un raporuna sahip olacağını ve bu raporun birçok yönden Guterres’in yapacağı görüşmelerin gündemini belirleyeceğini öne süren gazete, Hristodulidis’in ise “Lute’un misyonunun sonuçlarının, bir sonraki adımları belirleyecek olan şeyler olacağını düşündüklerini” söylediğini aktardı.



Gazeteye göre Rum bakan, “Lute’un misyonun sonuçlarının ana tartışma konusunu ve bu sonuçlar temelinde nasıl ilerleneceğini teşkil edeceğini” ifade etti.



BM Genel Sekreteri Guterres ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in görüşmesinin, BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde gerçekleşeceğini de yazan gazete, Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında da bir görüşme ayarlanacağını yazdı.



Lute’un hafta sonunda Kıbrıs’ta olacağını ve iki liderle görüşeceğini yineleyen gazete, Lute’un Kıbrıs’ın ardından ise Türkiye, Yunanistan ve Londra’ya gideceğini kaydetti.



Lute’un bölgedeki gezisinin son durağının, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle bir araya geleceği Brüksel olacağını yazan gazete, Lute-Mogherini görüşmesinin, Eylül ayının ilk 10 günü içerisinde gerçekleşmesinin beklendiğini yineledi.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu hafta Brüksel’de gerçekleştirdiği temasların Lute’un gezisiyle ilgisiz olmadığını da yazan gazete, Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RIK’e yaptığı açıklamada “esas hedefin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldıkları yerden yeniden başlamasının sağlanması için, Lute’un aktif katılımı olduğunu” ifade etti.



Hristodulidis, Rum hükümetinin ikinci talebinin, çabanın olumlu sonuca sahip olması olduğunu da dile getirdi.



Rum kesiminin “hem daha önce, hem de önümüzdeki dönemde Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın olumlu bir sonuca sahip olması gerektiğinden emin olmak istediğini” ifade eden Hristodulidis, “herkesin başarısız yeni bir çabanın olumsuz gelişmelere sahip olacağını bildiğini ve bunu hiçbir durumda istemediklerini” sözlerine ekledi.



Müzakerelerin bir sonraki faslından önce uygun hazırlık yapılmasının, Rum kesiminin net tezi olduğunu ve bu yüzden, Rum Dışişleri Bakanı’nın temasları gibi, tüm hareketlerin de bu çerçevede yapıldığını belirten gazete, bir diğer ifadeyle, başarılı bir sonuca ulaşılması için, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin aktif katılımıyla uygun hazırlık yapılmasından söz etti.



Alithia gazetesi ise “Hakikat Zamanı Geldi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in dün RIK’e yaptığı açıklamada “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un gelişinin, tüm olguların netleşecek olmasından ötürü, Kıbrıs sorunuyla ilgili hakikat zamanı anlamına geleceğini” ifade etti.



“Herhangi yeni bir çabanın başarıyla taçlandırılması gerektiğini, çünkü olası bir yeni başarısızlığın olumsuz gelişmelere sahip olacağını” belirten Hristodulidis, “hedeflerinin, Crans Montana’da kaldıkları yerden devam etmek olduğunu yineleyerek, yapılan tartışmalardan BM’nin hedefinin de bu olduğunu düşündüğünü” iletti.



“Bu yüzden, Lute’un görüşmelerinin, ilk önce Cenevre, ardından da Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferasında yer alan tüm taraflarla gerçekleşeceğini” öne süren Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri tarafından da benimsenen bu yaklaşımın, Lute’un misyonu içerisinde de olacağını ve Lute’un ziyaretlerinin amacının bu olduğunu” öne sürdü.



BM Güvenlik Konseyi’nin sürece aktif bir şekilde katılmaya gösterdiği ilgiye de değinerek, bunun Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konusunda geçtiğimiz gün yapılan toplantıda ifade edildiğini belirten Hristodulidis, Fransa’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin artık tek Avrupa ülkesi üyesi olarak, oynadığı rolün önemine atıfta bulundu.



Hristodulidis, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın bileşimi konusunun, sonraki mesele olduğunu sözlerine ekledi.



Gazete “Lute BM Güvenlik Konseyi’nin de Dualarıyla Geliyor” başlıklı haberinde ise, Lute’un önümüzdeki pazartesi günü Kıbrıs’ta liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerin önemli olduğunu, ancak belirleyici kararların, Lute’un ay sonuna doğru Ankara, Atina ve Londra’ya yapacağı ziyaretlerden sonra alınacağını yazdı.



Lute’un Lefkoşa’dan hemen sonra, üç garantör ülkenin başkentlerine gitmeyeceğini ve BM Genel Sekreteri Guterres’i liderlerle yapacağı görüşmeler konusunda bilgilendirmek için ilk önce New York’a döneceğini kaydeden gazete, Lute’un Guterres’i bilgilendirmesinin akabinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi ziyaret edeceğini ekledi.



Haravgi ise habere “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kararları Sonbaharda- Lute Kıbrıs’a Gelmek İçin Bugün ABD’den Ayrılıyor” başlıklarıyla yer verdi.



UNFICYP KARAR TASLAĞI



Haravgi gazetesi “ABD ile İngiltere UNFICYP Karar Taslağının Üslubu Konusunda İstişare Ediyor” başlıklı haberinde ise, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağının İngiltere tarafından henüz geriye kalan diğer daimi üyelere verilmediğini yazdı.



Gazete “diplomatik kaynağa” dayanarak, ilk önce İngiltere ile ABD’nin konu hakkında istişarede bulunacaklarının görüldüğünü ifade etti.



PARTİLERİN AÇIKLAMASI



Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Lute’un gelişini yorumladığı açıklamasında, BM diplomatının başarısının hem Türkiye’ye, hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in takınacağı tutuma bağlı olacağını kaydetti.



Kiprianu, Anastasiadis’in, özlü müzakerelerin, kısa zamanda bir anlaşmaya varılması için yeniden başlamasına hazır olup olmadığına, net ve ikna edici bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini dile getirdi.



Fileleftheros ise, Rum tarafında muhalefetteki üç partinin (EDEK, Ekologlar ve Dayanışma Hareketi), hükümetin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili yaklaşımı ve değerlendirmelerini kabul etmediklerini yazdı.



Gazete bunların olumsuz gelişmeler gördüklerini ve daha fazla faaliyette bulunulmasını istediklerini ekledi.



