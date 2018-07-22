Lute’un “liderler Arasında Yüz Yüze Görüşme Hedeflediği” İddia Edildi



“ÇOK KATI VE SOĞUK BİR PROFESYONEL. PRATİK VE MUHATABINDAN DA AYNISINI BEKLİYOR”

“SAYISAL EŞİTLİĞE ATIF YAPACAK MADDELERİ VEYA AZINLIĞIN İMTİYAZLAR EDİNMESİYLE İŞLEYEMEZ VE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR DEVLET KURULMASI KABUL EDİLMEZ”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, iki toplum lideri arasında açık gündemli bir yüz yüze görüşme hedefiyle perde gerisinde çalışmaya başladığı öne sürüldü.

Simerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 15.30’da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de 11.30’da görüşecek olan Lute’un liderler arasında, kendisinin de katılacağı açık gündemli bir görüşme için perde gerisinde hazırlık yaptığını yazdı. Gazete, Kıbrıslı Türk müzakereci ve Rum dengi arasında serbest görüşmeler başlamasına da sıcak baktığını öne sürdü.

“Güvenilir ve teyit edilmiş bilgileri” kaynak gösteren gazete “Flaş: Akıncı-Anastasiadis Yüz Yüze Görüşmesi ‘Kundakta’ ” başlığıyla aktardığı haberinde, liderler görüşmesi için gerekli nabız yoklamalarının perde gerisinde yapıldığını, Rum Başkanlık Sarayı’nın “olumlu cevap verdiğini” ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan “henüz olumlu ya da olumsuz bir işaret gelmediğini” savundu.

Gazetenin iddiasına göre “açık gündemli bir liderler görüşmesi için nabız yoklandığı bilgisini doğrulayan” Rum Başkanlık Sarayı kaynakları “Kıbrıs Türk tarafında irade değişikliği görmedikleri için beklenti sepetini küçük tuttuklarını” söylediler.

Haberde, Lute’un müzakereciler arasında serbest (gündemsiz) hazırlık görüşmelerinin başlamasına ve bu görüşmelerin, Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansın “mayası” olarak işleyecek yapılandırılmış bir diyalogla sonuçlanmasına da sıcak baktığı öne sürüldü. Kıbrıs sorununun dış yönleri için Ankara ve Atina ile yapılması gereken istişareler konusunda da aynı frekansta hareket ettiği belirtildi.

Kıbrıs’taki tarafların, Lute ile görüşmelerinin sonuçlarını nasıl ortaya koyacakları konusunda bir ilke anlaşmasına varmaları için iki tarafın da BM Kıbrıs grubu ile direkt iletişim halinde olduğunu belirten gazeteye göre, Jane Holl Lute, tarafların ses tonlarını düşük tutmasını ve prosedürün yeniden toparlanması gereğine dair ortak mesajlar vermesini istiyor. Aleni açıklama yapmamaya karar veren Lute’un perde gerisinde taraflara, olumlu mesajlar vererek misyonuna (Lute’un) zaman tanıma çağrısı yaptığı da habere eklendi.

Fileleftheros, Ada’ya dün gelmesi, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le yarınki görüşmeleri öncesinde bugün, BM’nin siyasi grubu ile toplantılar yapması beklenen Lute’un çalışma tarzı ve karakteri ile ilgili bilgiler aktardı.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA GÖRE LUTE…

Gazeteye göre, daha önce Amerikalı diplomatla birlikte çalışanlar Lute’un “çok katı ve soğuk bir profesyonel olduğunu” düşünüyor. Çalışma arkadaşları teorikten çok pratik olduğunu ve muhataplarından da aynı şeyi beklediğini söylüyor.

Kıbrıs sorununun geçmişiyle ilgili bilgisi olmadığı ve BM’de çalıştığı sürede bu konuyla hiç ilgilenmediği için BM merkezinde, Kıbrıs prosedürü yeniden başlar ve geçici olan görevi daimi hale gelirse, grubunda yer almak isteyenlerin birbiriyle yarıştığı da kaydedildi.

Fileleftheros “Gaz Aracılığıyla Kıbrıs Sorunu” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, “hidrokarbon aramalarına ve ardından da doğal gazın yönetimine şu veya bu şekilde dahil olmak, Kıbrıs sorununda gelişme olur ve ilerlerse fayda sağlamak için olası Doğu Akdeniz’deki aramaları Kıbrıs sorunuyla bağlamak istediğini” iddia etti.

Exxon Mobil ve Total’in Kasım 2018’den Şubat 2019’a kadar Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapacağını hatırlatan gazete “ya siyasi-diplomatik düzeydeki çalışmalar enerji konularını hareketlendireceği veya tam aksine bu faaliyetler Kıbrıs görüşmelerine dahil olacağı için Türkiye açısından bu dönemin Kıbrıs sorununda hareket için çok uygun olduğunu” savundu.

“KENDİSİNE DE SORUMLULUK YÜKLENMESİNDEN KORKTUĞU İÇİN YENİ ÇABA ARİFESİNDE ‘ESNEK’ GÖRÜNÜYOR”

Habere göre BM’de, Lute’un Ada’ya gelmesiyle yarından itibaren başlayacak olan yeni çabanın, Kıbrıs sorununun çözülüp çözülemeyeceğini netleştireceği görüşü hakim. Ancak Rum yönetimi “bugün Kıbrıs sorununda anlaşma için gerekli ön şartların var olmadığı” görüşünde. Keza Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, görüştüğü yabancı bir diplomata “barikatlar (Derinya) açılmakta zorlanıyor, bir anlaşma nasıl uygulanacak? “ dedi.

Gazete “Lefkoşa, kendisine de sorumluluk yüklenmesinden korkuyor. Bu nedenle yeni çaba arifesinde ‘esnek’ görünüyor. Enerji konuları Kıbrıs sorununa hiçbir şekilde bağlanmasa bile, Türk plan ve taleplerini endişeyle takip ediyor” ifadelerine de yer verdi.

Yine Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümü nedeniyle Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye’ye mesaj, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da siyasi eşitlik konusunda cevap verdiğini bildirdi.

“PARAMETRELERİ TERCİHLİ DEĞİL BÜTÜN OLARAK DİKKATE ALIN”

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin 30 Haziran 2017’de Crans Montana’da sunduğu ve 4 Temmuz 2017’de aydınlatılan parametreler temelinde bir diyaloğa girmekte kararlı olduğunu söyleyen Anastasiadis, Türkiye’ye ve Kıbrıslı Türkleri “oluşmakta olan yeni perspektifi olumlu karşılamaya, Genel Sekreter’in Crans Montana’da ortaya koyduğu parametreleri tercihli olarak değil bütün olarak dikkate almaya” çağırdı. “Geriye kalan önemli anlaşmazlıklar var ancak Avrupa müktesebatının uygulanmasıyla bu anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulabilir” dedi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Rum toplumunun, Uluslararası Hukuk ilkelerine ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi bulunduğu ve çözümden sonra da üyesi olmaya devam edeceği Avrupa Birliği müktesebatına en kısa zamanda bir çözüm arzuladığını anlama” çağrısı yapan Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya siyasi eşitlik konusunda cevap verdiğini yazdı.

“SİYASİ EŞİTLİĞİ KABUL ETTİK AMA”

Habere göre Anastasiadis “Kıbrıslı Türklere saygıları olduğunu, bunu da siyasi eşitliği ve ülke yönetimine etkin katılımlarını kabul ederek gösterdiklerini” söyledi, ancak “Bu, Kıbrıs Rum toplumunun, yönetim yapılarında sayısal eşitliğe atıf yapacak maddeleri veya daha az nüfusa sahip bir toplumun imtiyazlar edinmesiyle çözümü sürdürülemez ve işlevsel olmayan hale getirecek bir devlet kurulmasını kabul edeceği anlamına gelmez” diye ekledi.

Anastasiadis Türkiye’nin garantilerle ilgili tutumundan “üzüntü” belirterek “bir toplumun güvenliği öteki için tehdit olamaz, bu, üçüncü bir ülkenin çağdışı garantileri ve müdahale hakkı söz konusu olursa BM ve AB üyesi bir devletin, bağımsız ve egemen sayılamayacağını ortaya koyan bir ilkedir” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER CRANS MONTANA’DA KALDIĞI YERDEN

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Rum tarafının hedefinin, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmek üzere yeniden başlaması olduğunu söyledi, müzakerelerin yeniden başlaması için bütün müdahillerin buna (olumlu) karşılık vermesi dileğinde bulundu, Türk tarafından yapılan açıklamaların “bu yönde yardımcı olmadığı” görüşünü de ortaya koydu.

Gazete Hristodulidis’in, Lute’un eylül başlarında Yüksek Temsilci Federica Mogherini ile görüşmesi öncesinde Brüksel’e tedbir amaçlı bazı mesajlar verdiğine işaret etti.

Habere göre Rum tarafının, Kıbrıs’ta Türk vatandaşlarına da Yunan vatandaşları ile aynı şekilde dört temel özgürlük tanınması talebini kesinlikle reddettiğini belirten Hristodulidis “olası bir çözümden ortaya çıkacak federasyonun güvenliğinin AB tarafından sağlanmasını, federal devletin işlevselliğinin AB aracılığıyla sağlanmasını ve doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması çabalarında aktif olmasını istediğini” söyledi.

LUTE’UN ANKARA’DA KİMİNLE GÖRÜŞECEĞİ RUM YÖNETİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Politis “Bütün Oyun Ankara’da” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde değişikliğe ve B Planı’na doğru gidip gitmediğinin netleşeceği gerekçesiyle, Lute’un Ankara’da yapacağı temasları çok kritik bulduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin çözüm şeklinde değişikliğe, B planına doğru gitmesi halinde Crans Montana kazanımının sıfırlanacağını ve çözüm prosedürünün devamına yönelik her türlü tartışmanın önemsizleşeceğini belirten gazete, Rum yönetiminin, Lute’un Ankara’da kim ile görüşeceğine büyük önem verdiğini de kaydetti.

Alihtia haberi “Kıbrıs Sorununu Öğrenmeye Hazır” başlıklı haberinde, Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’le yapacağı “belirleyici” görüşmelere saatler kala Rum yönetiminin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devamında ısrarlı olduğuna işaret etti.

