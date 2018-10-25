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Lute’un Gelişi “devamı Olmayan Hareketlilik”

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 31 Ekim’de Ada’ya gelecek olmasının bir hareketlilik yaratacağına dikkat çeken Fileleftheros, Kıbrıs Türk basınına dün yansıyan bir haberi iktibas ederek, Lute’un gelişinin yaratacağı hareketliliğin devamı olmayacağı yorumunu yaptı.

Lute’un Gelişi “devamı Olmayan Hareketlilik”

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 31 Ekim’de Ada’ya gelecek olmasının bir hareketlilik yaratacağına dikkat çeken Fileleftheros, Kıbrıs Türk basınına dün yansıyan bir haberi iktibas ederek, Lute’un gelişinin yaratacağı hareketliliğin devamı olmayacağı yorumunu yaptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:32
Lute’un Gelişi “devamı Olmayan Hareketlilik”
Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 31 Ekim’de Ada’ya gelecek olmasının bir hareketlilik yaratacağına dikkat çeken Fileleftheros, Kıbrıs Türk basınına dün yansıyan bir haberi iktibas ederek, Lute’un gelişinin yaratacağı hareketliliğin devamı olmayacağı yorumunu yaptı.
Gazete haberi “Devamı Olmayan Hareketlilik… Lute’un Ziyareti ve Liderlerle Görüşmesini Neyin Takip Edeceği Bilinmiyor… Akıncı’dan İstifa Tehdidi” başlığıyla aktardı.
Başka şartlar altında olsa, Lute’un gelişi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlamasına dinamik yaratacağını belirten gazete, ancak bugünkü olguların, bu hareketliliğin devamına işaret etmediğini yazdı.
Gazete, Anastasiadis’in yarınki görüşmede Akıncı’nın müzakerelerin devamı konusundaki “gerçek niyetini tartacağını”, yarınki görüşmenin öneminin çıkacak sonuçtan değil, daha çok liderlerin yeniden bir araya gelmesiyle ilgili olduğunu belirterek şimdilik somut tek şeyin, Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihine dair bir anlaşma beklentisi olduğunu kaydetti.
Lute’un önümüzdeki hafta Çarşamba günü Ada’ya geleceğini ve Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le aynı gün ayrı ayrı görüşeceğini belirten gazete Lute’un daha önce olduğu gibi bu sefer de liderlerle görüşmelerine yalnız gideceği bildirdi.
Haberde TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen Nisan ayında KKTC’yi ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinde konuşulanlara dair Kıbrıs Türk basınına dün yansıyan haberden geniş alıntı yapıldı.
Alithia haberi “Kıbrıs Türk Basını Kıbrıslı Türk Liderin Mevlüt Çavuşoğlu’na Uyarısını Yeniden Gündeme Getiriyor… M. Akıncı: Ya Federasyon veya İstifa” başlığıyla aktardı.
Gazete Lute’un 31 Ekim’de geleceği haberini TAK’ın verdiğine, Rum Haber Ajansı’nın da bu haberi BM kaynaklarından doğrulattığına dikkat çekti.
(ŞA/GÜL)
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