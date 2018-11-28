Lute Gecikecek

ANASTASİADİS’TEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ

Lefkoşa, 28 Kasım 18 : BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, dün gelen bilgilerin aksine adaya gelişinin gecikeceği iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmeden önce 4 ve 5 Aralık tarihlerinde, referans şartlarının belirlenmesi amacıyla Yunanistan ve Türkiye’ye yapacağı ziyaretlerde değişiklik olduğunu iddia etti.

Gazete, Lute’un Atina’ya gerçekleştireceği ziyarette yapacağı görüşmenin, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos’un programındaki bazı yoğunluklar sebebiyle 12 Aralık tarihine ve New York’a taşındığını, Lute’un Katrungalos’la New York’ta 12 Aralık’ta görüşeceğini iddia etti.

Lute’un programına ilişkin bilginin dün akşam saatlerinde gündeme düştüğünü vurgulayan gazete, bu gelişmeler sonrasında Lute’un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla daha önce belirtilen tarihte mi görüşeceği, yoksa bu görüşmenin de tarihinin değiştiğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini yazdı.

Gazete, kesin olan tek şeyin Lute’un Kıbrıs’a gelişinin 12 Aralık’tan sonraya kalması olduğunu belirtti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün katıldığı bir etkinlikte, hem Kıbrıs sorunu, hem de kendisine yöneltilen eleştirilere dair açıklamada bulundu.

Habere göre Anstasiadis dün akşamki açıklamasında, “referans şartlarının, tüm tarafların uzlaşısı sonrasında belirleneceğini, bu yüzden bu referans şartlarının neleri içereceğine ilişkin değerlendirme yapılmasının söz konusu olmadığını” ifade etti ve biraz sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Politis” gazetesinde yer alan söyleşisine yönelik soruları da yanıtlayan Anastasiadis, Çavuşoğlu’nun ve Türkiye’nin güvenlik konusundaki tezlerinin çok iyi bilinmekte olduğunu ancak bazılarının bunları duymak istemediğini iddia etti.

Anastasiadis, Türkiye ve Çavuşoğlu’nun, “6 Temmuz öncesinde, bizlere garantilerin kaldırılacağı hayalinden uyanmaya çağırdığı ve son dönemde de yinelediği bu tezleri, Mont Pelerin’den itibaren, sonrasında da Cenevre’de ve Crans Montana’da da bilinmekteydi” şeklinde konuştu.

Anastasiadis: “Hem Sn. Akıncı hem de Sn. Çavuşoğlu garantilerin, orduların ve benzerlerinin kalması gerektiği konusunda ısrar ediyorlar” dedi.

New York’ta Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşmede konuşulan şeyler hakkında kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Anastasiadis, bu konuda daha önceki basın açıklamasına atıfta bulundu ve “konuştuğumuz şeyler basın açıklamamda söylediğim şeylerdir” ifadesini kullandı.

Öte yandan gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, yarın sabah 09:30’da Anastasiadis’le görüşeceğini ve Çavuşoğlu’yla yaptığı görüşme hakkında bilgilendirmede bulunacağını da aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in kendisine yönelik eleştirilere dün akşam düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmaya sert yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, kendisini eleştirenlerin önerilen şeylerin kabul edilmesi durumunda olacakları iyi değerlendirmeleri ve sonrasında eleştiride bulunmaları çağrısı yaptı.

Anastasiadis konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’nin garantileri ve müdahale haklarının ve askeri varlığın devamı ve daha ziyadesiyle merkezi hükümetin herhangi bir kararına olumlu oy gerekliğinin kabul etmenin sonuçları ne olacaktır? Kıbrıslı Türklere güvenliği reddetmiyoruz, çoğunluğun olası adaletsizliğinden korunmaları hakkını reddetmiyoruz. Bu yüzdendir ki Kıbrıs Türk toplumunun hayati çıkarlarını etkileyecek her kararda olumlu oyu kabul ediyoruz”.

Kalıcı ve fonksiyonel bir devlet istediklerini ve karşılıklı güvenin bu şekilde sağlanabileceğini iddia eden Anastasiadis, Crans Montana zirvesinden beridir bazı kesimlerden “Başarısızlığın sebebinin, garantilerin kaldırılmasını reddeden, olumlu oyda ve müdahale haklarının korunmasında ısrar edenlerin değil, bunları kabul etmeyen bizlerin olduğu eleştirisini duyuyorum. Artık partisel çıkarları bir kenara bırakıp vatanın ve bu ülkenin vatandaşlarının tümünün çıkarlarını koymanın vakti geldi” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, şu anda ayrılık yaratma zamanı olmadığını vurgulayarak birlik olunması çağrısı da yaptı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Lute Daha Da Gecikecek” başlığı altında verirken, Lute’un 5 Aralık’ta Çavuşoğlu’yla görüşeceğini, 12 Aralık’ta New York’ta Katrungalos ile bir araya gelmesinin ardından ise Kıbrıs’a geleceğini iddia etti.

Anastasiadis’in konuya ilişkin açıklamasına da yer veren gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise dün Rum Radyo Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı açıklama kısaca yer verdi.

Habere göre Prodromu, Rum radyosuna, “referans şartlarının, uzlaşı noktaları, Gutterres çerçevesi ve müzakerelere ilişkin yeni bir yönteme dair ortak anlayışı içereceğini” söyledi.

Gazete, Prodromu’nun ayrıca, “11 Şubat 2014 tarihli Anastasiadis-Eroğlu ortak açıklamasından daha önemli bir belge olacağından söz ettiğini” de vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Lute’u Bekliyorlar – Referans Şartları Anlaşması Konu Olmaya Devam Ediyor”.

Haravgi: “Başkan Eleştirilere Fazlaca İroniyle Yanıt Veriyor”.

(SB/HÖ)