Lute Anastasiadis’le Görüştü

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Liderlerle görüşmek için Kıbrıs’a gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici atadığı danışmanı Jane Holl Lute, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Liderlerle görüşmek için Kıbrıs’a gelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici atadığı danışmanı Jane Holl Lute, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Ada’ya dün gece gelen Lute’un, Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 11.30’da başlayan görüşmesi saat 13.40’ta sona erdi.

Jane Holl Lute Rum Başkanlık Sarayı’ndan açıklama yapmadan ayrıldı.

(ŞA/HA)

