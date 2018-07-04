Lute Taraflarla İstişareyle Görevlendirildi!



JANE HOLL LUTE’UN TEMMUZ’UN İKİNCİ YARISINDA ADA’YA GELMESİ BEKLENİYOR



LİDERLER VE GARANTÖRLERLE GÖRÜŞÜP GUTERRES’E ÇERÇEVE HAKKINDAKİ RESMİ TUTUMLARINI İLETECEK

PARTİLER ULUSAL KONSEY VE HATTA YUNANİSTAN’LA PAN ETNİK KONFREANS TALEP ETTİ



KOCİAS: “MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLADIĞINDA GARANTİLERİN KALDIRILMASI MASADA OLACAK”



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Jane Holl Lute’u, “geçici temsilcisi” olarak faaliyette bulunmak üzere resmen görevlendirdiği haber verildi.

Politis “Lute Görevi Aldı” başlıklı haberinde, Lute’un görevinin, temmuz sonlarına doğru Kıbrıs’taki iki lider ve garantör ülkelerle istişarelerde bulunarak, Guterres’e, 30 Haziran 2017’de Crans Montana’da sunduğu Çerçeve hakkındaki resmî tutumlarını iletmek olduğunu yazdı.

Habere göre, Genel Sekreter’in Lute’u taraflarla istişarelerde bulunmak üzere görevlendirdiği, Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Hak’ın dün öğleden sonra New York’taki BM Merkezi’nde düzenlediği rutin basını bilgilendirmesi sırasında açıklandı.

Haberde, Rum Yönetiminin, Lute’un görevlendirildiğinden dün öğleden sonra haberdar olduğu ve Lute’un “Temmuz ayı içerisinde” Ada’ya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Gazeteye göre, Guterres, Lute’un istişare temaslarından; bütün tarafların, özellikle de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’da sunduğu çerçeve konusunda hangi noktada bulunduğunun resmen netleştirilmesini bekliyor.

Haberde Lute’un resmen Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmadığı, her iki liderin de ilk andan itibaren açıkça ortaya koyduğu gibi, sadece Genel Sekreter’den istişarelerde bulunmak üzere yetki aldığı belirtildi.

Haberde, Hak’ın dünkü bilgilendirme sırasındaki “Genel Sekreter, Jane Holl Lute’den, Kıbrıs’la ilgili konferansın tarafları ile düşüncelerinin sonuçlarıyla ilgili istişarelerde bulunmasını istedi. Şimdilik, bir sonraki adımı planlıyor” ifadesine de yer verildi.

Gazete New York’tan bir kaynağın, Türkiye’nin Lute’un istişare görevine onayının Genel Sekreterliğe pazartesi akşamı iletildiği, kendisi bir seyahatte olduğundan şu ana kadar ziyaret tarihlerinin somutlaştırılmadığı bilgisini verdiğini yazdı.

Habere göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın Cuma veya pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi bekleniyor. Spehar 11-19 Temmuz arasında New York’ta olacak. 17 Temmuz’da da BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması öncesinde Güvenlik Konseyi’ne bilgi verecek.

Fileleftheros “Lute’un Ziyareti Hemen… Genel Sekreter’in Yeni Özel Temsilcisi’nin Atanması BM Merkezi’nde Resmen İlan Edildi” başlıklı haberinde, Lute’un Genel Sekreter’in “yeni özel temsilcisi” atandığını savundu.

PARTİLER

Gazete, Lute’un atanması daha resmîleşmeden Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar’ın, peşinen (Alihtia’ya göre Lute temaslarına başlamadan) “Ulusal Konsey” ve hatta “Pan Etnik Konferans” talep ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, “Anastasiadis hükümetinin, kendisini, gelişmelerin peşinden koşar bulacağı” öngörüsünde bulunan Vatandaşlar İttifakı, Rum Ulusal Konseyi’nin “Türk projelerini ve Rum tarafının caydırıcı eylem planını” görüşmek üzere toplantıya çağrılmasını istedi. İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun gidişatının ve Türk hedeflerinin değerlendirilmesi için Yunanistan’la ortaklaşa “Pan Etnik Konferans” düzenlenmesi talep edildi.

Ekologlar ise “tavrı ile Kıbrıs prosedürünü dondurmakla” suçladığı Ankara’yı kimsenin kınamadığından yakındı. Gelişmelerin Kıbrıs sorununda yarattığı hareketliliğin müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getireceği öngörüsünde bulunan Ekologlar, Anastasiadis’ten, “Maddeleri Kıbrıslı Rumlar açısından olumsuz olan Guterres Çerçevesi’ tuzağına düşmemesini ve dikkatli olmasını istedi.

NİKOS KOCİAS

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, “müzakereler yeniden başladığında, garantilerin kaldırılması masada olacak” dedi.

Kocias, “Sto Kokkino” (Kırmızıda) isimli radyoya verdiği mülakatta, “BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’daki müzakereler sırasında, Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nı modası geçmiş diye niteleyip uygulanmasının veya idamesinin istenemeyeceğini söylemesi büyük olaydır” ifadesini kullandı.

“Uluslararası toplum Kıbrıs sorununun istila ve işgal sorunu olduğunu unutmaya yüz tutmuşken, yeniden müzakere masasına geldiğini ve gidemeyeceğini” iddia eden Kocias, “bütün taraflar uzlaştığı zaman yeniden başlayacak müzakerelerde garantiler ve sözde ‘ittifak’ masada olacak” dedi.

Alithia haberi, “Müzakerelere Bir Adım Daha Yakın”, Haravgi de “Lute’un Atanmasıyla Hareketlilik… İki Lider Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirmeden Önce Spehar’la Görüşecek” başlıklarıyla aktardı.

