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Lute Kıbrıs’tan ayrıldı

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile temaslarını tamamlayıp dün sabah Ada’dan ayrıldığı bildirildi.

Lute Kıbrıs’tan ayrıldı

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile temaslarını tamamlayıp dün sabah Ada’dan ayrıldığı bildirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:24
Lute Kıbrıs’tan ayrıldı

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile temaslarını tamamlayıp dün sabah Ada’dan ayrıldığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Lute’un önümüzdeki hafta Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’de yapacağı görüşmelerin kesin tarihleri ise henüz belirlenmedi.  Lute müdahil taraflarla temaslarını tamamladıktan sonra sonuçlarını rapor halinde Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacak. 
Gazeteler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve özellikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında yapılan açıklamaları da şu başlıklarla sayfalarına taşıdılar:
Politis “Akıncı-Çavuşoğlu Lute’un Ziyaretini Değerlendirdi”, “Perde Gerisi İstişareler… Mevlüt Garantiler Konusunda Desteyi Kocias ve BM İle Kesiyor… Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Sondajlar ve Siyasi Eşitlikle İlgili Tezlerini Tekrarladı, Jane Holl Lute’un  Ziyaretinin Müzakerelerin Yeniden Başlaması Olarak Değerlendirilemeyeceğini Söylüyorlar… Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs’a B Planı Olmadan Vardı Fakat Yeniden Crans Montana Konusunda Kıbrıslı Rumları Suçladı”
Alithia “Ankara Da Uygun Ön Hazırlık İstiyor… Muhtemel Yeni Bir Kıbrıs Konferansından Önce Güvenlik Konusunda Çalışma Söylemini Benimseyen Çavuşoğlu’ndan Mesaj… Akıncı, Lute İyi Bir Dinleyici Diyor”
Fileleftheros “Yeni Diyalog İstemiyor… Akıncı Yine Ankara’nın Projelerini Kolaylaştırmaya Çalışıyor… Türk Dışişleri Bakanı: İşgal Bölgelerindeki Temaslarına Yeni Tehditler Eşlik Etti”  
 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 10:33
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