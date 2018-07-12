“Lute 23 Temmuz’da Liderlerle Görüşecek” İddiası...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar ve Yunanistan ile Türkiye’de temaslarda bulunma göreviyle atadığı danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği iddia edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorununa taraf olan ülkelerle, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde temaslarda bulunması için atanan Amerikalı BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, 21-22 Temmuz tarihlerinde adaya geleceğini ve 23 Temmuz Pazartesi günü liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini iddia etti.

Fileleftheros; “Tarihler Belirlendi – Lute İki Liderle 23 Temmuz Tarihinde Belirleyici Nitelikli Görüşme Gerçekleştirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’nin 23 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini iddia etti.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lute’un 23 Temmuz’da Anastasiadis’le görüşeceğini, aynı gün Akıncı’yla da görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Akıncı’nın en son yaptığı açıklamada, Lute’un 23 Temmuz’da adada olacağını söylediğini aktaran gazete, bu gelişmeler ışığında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta içerisinde KKTC’ye gelmesi olasılığının bulunduğunu da öne sürdü.

HRİSTODULİDİS

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “Active” radyo istasyonuna Kıbrıs sorunu ve Lute’un ziyaretine ilişkin açıklamada bulunduğunu ve Lute’un ziyaretlerinin “doğru yönde atılmış bir adım olacağını” söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs raporunda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “çözüm şeklinin değişmesine ilişkin düşüncelerine yer verdiğini” iddia ederek, “müzakerelerin temelinin değişmesine ilişkin bu Türk tezi, Lute’un Türkiye temaslarında ele alacağı bir konudur” dediğini aktardı.

Hristodulidis açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine de değinerek, “Beklemediğimiz bir şey duymadık” dedi.

Kendilerini öncelikli olarak ilgilendiren şeyin, Kıbrıs sorununun ana konu olacağı Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Erdoğan’ın yapacakları görüşme olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu görüşmede garantiler-güvenlik konularının da gündeme gelmesini beklediklerini vurguladı.

PRODROMU BİLİNDİK TEZLERİNİ YİNELEDİ

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu” şeklindeki görüşünü dün yaptığı açıklamada yineledi.

Gazetenin haberine göre, “Kıbrıs İçin Partiler Arası Parlamento Grubu” ile “İngiltere Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından, İngiltere Parlamentosu’nda Salı akşamı gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Prodromu, Anastasiadis’in, müzakerelerin olumlu sonuçlanabilmesi için iyi bir ön hazırlık ve tüm tarafların güçlü siyasi irade göstermelerine ihtiyaç olduğu görüşünü taşıdığını vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Lute Görüşmelere 23 Temmuz’da Başlıyor” başlığı altında verirken, Anastasiadis’in Lute’la görüşmesinin 23 Temmuz tarihinde olacağını ve Lute’un adaya 21 Temmuz Cumartesi günü geleceğini yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Yanıtların Zamanı Geldi – Jane Holl Lute 23 Temmuz’da Anastasiadis ve Akıncı’yı Görecek.”

Haravgi: “Erdoğan: Eğer Çözülmezse Adımlar Atacağız – Anastasiadis-Lute Görüşmesi 23 Temmuz’da.”

