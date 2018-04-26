Lukaidis Akkuyu Santrali Konusunu Gündeme Getirdi

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : AKEL’in Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in, dün Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurul toplantısında, Türkiye Akkuyu’da inşa edilecek nükleer santral konusunu gündeme getirdiği belirtildi.“Lukaidis’in, dün Strazburg’da yapılan toplantıda, Akkuyu’ya inşa edilecek olan santral konusunda, Avrupa kurumlarını sorumluluklarıyla karşı karşıya getirdiği” yorumunda bulunan Haravgi gazetesi, Lukaidis’in santraldaki olası bir nükleer kazanın, Güney Doğu Akdeniz bölgesinin tamamı için, yıkıcı etkilere sahip olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.(İY/HA)