“Lübnan Sırtını Kıbrıs’a Dayıyor”

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI GEBRAN BASSİL İSRAİL İLE ENERJİ ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN GÜNEY’DEN KATKI İSTEDİ

GÜNEY KIBRIS LÜBNAN’IN İLK TUR RUHSAT İHALESİNE YARDIM ELİ UZATACAK

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Güney Kıbrıs’la Lübnan’ın enerji alanında askıda kalan meselelerin halli için hemen görüşme ve müzakerelere başlama kararı alırken, Lübnan’ın İsrail’le arasındaki enerji anlaşmazlığının çözümü için Rum yönetiminden katkı istediği bildirildi.

Alithia “Lübnan’la İşbirliği Kapısı Açıldı... Lübnan İsrail ile Anlaşmazlıklarının Çözümü İçin Sırtını Kıbrıs’a Dayıyor” başlıklı haberinde Rum tarafında bulunan Bassil’in Kasulidis ile dün görüştüğünü yazdı ve görüşme sonrasında yaptıkları açıklamaları aktardı.

Gazeteye göre Bassil, Kasulidis ile Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları keşfinin ikili (Rum-Lübnan) işbirliği açısından katalizör olabileceği konusunda anlaştıklarını ve ülkeleri arasında askıda kalan meselelerin halli için müzakere etmeye karar verdiklerini açıkladı.

Gazetecilerin Lübnan-Güney Kıbrıs arasındaki MEB sınırlarının belirlenmesi anlaşmasının Lübnan tarafından onanmadığını hatırlatması üzerine İsrail’in Lübnan ile arasındaki sınırları tek taraflı belirleme saldırgan faaliyetinden sonra genel durumun kötüleştiğini söyleyen Bassil, Lübnan’ın Güney Kıbrıs ile sorunların çözümü için müzakerelere başlamak için dostane bir prosedürde bulunduğunu kaydetti.

LÜBNAN HİDROKARBON KONUSUNDA SİYASİ KARAR ALACAK

Bassil’e Lübnan’ın kendi MEB’inde hidrokarbon arama-değerlendirme faaliyetlerine yeniden mi başlayacağı soruldu. Bunun için Lübnan’ın siyasi karar alması gerektiğini hatırlatan Bassil “Ne kadar süreceğine bakılmaksızın bu siyasi karar alınacak. Her şeyin şeffaflıkla ve doğru şekilde yapılması gerek. Bu prosedür Lübnan ve Kıbrıs arasında daha iyi birleşmenin yolunu da açacak. Lübnan ve Kıbrıs arasında daha iyi bir geleceği paylaşma rüyamız var” dedi.

Lübnanlı muadiline Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini söyleyen Kasulidis ise Lübnan’a, MEB’inde arama ve değerlendirme için ilk tur ruhsat ihalesinin başlaması prosedüründe yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Kasulidis, Bassil ile enerji, savunma işbirliği, arama ve kurtarma, uçuşların serbest bırakılması ve turizm alanlarındaki işbirliklerini geliştirme konusunda da anlaştıklarını belirterek “Ülkelerimizin ileri götürmek istediği konulardan biri de Orta Doğu’daki dini azınlıkların korunmasıdır, buna Irak’ta yok olma tehlikesinde bulunan Hristiyanlar da dahil” diye konuştu.

GÜNEY KIBRIS LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ’NE DESTEK SAĞLIYOR

Lübnan’ın aşırı unsurların faaliyetleri açısından aşırı hassas ve uluslararası toplumun destek vermesi gereken bir ülke olduğunu söyleyen Kasulidis bu noktada Bassil’e, “Güney Kıbrıs’ın Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne destek faaliyetleri ile Suriyeli göçmenler konusunun göğüslenmesindeki katkısı ve Güney Kıbrıs’ın gelecekte AB’de Lübnan’a vereceği destek hakkında bilgi verdiğini” anlattı.

Gazete Bassil’in, Lübnan’ın halen IŞİD ile mücadele etmekte olduğunu belirterek Rum yönetiminin Lübnan ordusuna sağladığı yardıma teşekkür ettiğini ve Avrupa’dan aşırı İslamcıların Güney Kıbrıs üzerinden Orta Doğu’ya muhtemel ulaşımlarının daha sıkı kontrol edilmesini istediğini yazdı.

LÜBNAN’IN AB’YE YAKINLAŞMASINDA GÜNEY KIBRIS’A ROL

Habere göre Lübnan’ın Kıbrıs sorunun Ada’yı yeniden birleştirecek kapsamlı ve sürekli bir çözüm bulunmasına destek verdiğini anlatan Bassil Güney Kıbrıs’ın, Lübnan’ın AB’ye yaklaşmasında çok önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Gazete Bassil’in Kasulidis’ten önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü, Güney Kıbrıs-Lübnan ilişkileri, bölgesel konular ve uluslararası terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Anastasiadis’in Bassil’e, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini “anlattığını” belirtti.

Fileleftheros haberi “Bölgenin Büyük Resminde Lübnan da Var... Kıbrıs ile İşbirliği Hidrokarbon Ekseniyle Yükseliyor” başlığıyla aktardı ve Rum tarafının, MEB’inde hidrokarbon arama-istifade ruhsatları için çıkacağı ihalede Lübnan’a yardım eli uzatacağını yazdı, Rum ve Lübnan Dışişleri bakanlarının dünkü açıklamalarına yer verdi.

Simerini ise “Kıbrıs-Lübnan Dışişleri Bakanları Enerji ve İkili İlişkileri Görüştü” başlığını kullandı.