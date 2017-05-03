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Bir Garip “Kaza”!

Güney Kıbrıs:
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03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Londra’daki Kuzey Kıbrıs Festivali’ne Tepki

Güney Kıbrıs’ın Londra Büyükelçisi Evripidis Evriviadis ve İngiltere’de yaşayan örgütlü Rumların, Kuzey Londra’daki bir fuar alanında önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kuzey Kıbrıs Festivali’ne tepki gösterdiği bildirildi.

Londra'daki Kuzey Kıbrıs Festivali'ne Tepki
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Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs’ın Londra Büyükelçisi Evripidis Evriviadis ve İngiltere’de yaşayan örgütlü Rumların, Kuzey Londra’daki bir fuar alanında önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kuzey Kıbrıs Festivali’ne tepki gösterdiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Evriviadis, fuar alanı müdürlüğüne bir mektup göndererek, “yasadışı bir rejimin tanıtımında işbirliği yapıldığını” iddia etti.

İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü olduğu “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu”nun da benzer bir protestoda bulunduğunu aktaran gazete, şimdiye kadar herhangi bir yanıtın gelmediğini yazdı.

(HC/FEZ)

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