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“Loizidu Meselesi Uluslararasında Rezil Ediyor”

DSNEWS GÜNEY KIBRIS’IN PUTİN REJİMİNİN RAKİP AVINDAKİ ROLÜNE GENİŞ YER VERDİ

“Loizidu Meselesi Uluslararasında Rezil Ediyor”

DSNEWS GÜNEY KIBRIS’IN PUTİN REJİMİNİN RAKİP AVINDAKİ ROLÜNE GENİŞ YER VERDİ

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
“Loizidu Meselesi Uluslararasında Rezil Ediyor”

DSNEWS GÜNEY KIBRIS’IN PUTİN REJİMİNİN RAKİP AVINDAKİ ROLÜNE GENİŞ YER VERDİ

LOİZİDU’YA İRONİLİ ATIF: “DOSTLUĞUNA KARŞILIK SADECE VOTKA VE ÇİKOLATA ALDI”

“DSnews” isimli elektronik araştırma gazetesinin, Rusya’nın yabancı devletlere nüfuz etmesi konusunu, Güney Kıbrıs’a ve eski Başsavcı yardımcısı Eleni Loizidu’ya geniş yer ayırarak gündeme getirdiği haber verildi.

Politis, “Kıbrıs, Putin’in Rakip Avında… Rusya’nın Yabancı Devletlere Nüfuz Etmesi Konuları… DSnews Haberinde Loizidu Elektrik Postalarına Atıf Yapılıyor”  başlığıyla birinci sayfasından duyurduğu ve “Loizidu Konusu Bizi Uluslararasında Rezil Ediyor” başlığıyla iç sayfasından verdiği haberinde, “Loizidu’nun Rum tarafında gazetecileri korkutarak, kovuşturarak sustursa da yurtdışındaki basını engelleyemediğine” dikkat çekti.

Habere göre Putin rejiminin kovuşturmaları nedeniyle Rusya’yı terk ederek çeşitli Avrupa ülkelerine sığınan Rus muhalefet yetkililerinin, Rus makamlarınca tespit edilip, mali suç işledikleri kisvesi altında Interpol’den tutuklanarak iadelerinin istendiği ancak bu taleplerin birçoğunun siyasi güdülü addedilerek Interpol ve Avrupa ülkelerinin ilgili makamları tarafından reddedildiği kaydedilen haberde, Güney Kıbrıs “istisna” olarak nitelendirildi.

“Kıbrıs bir istisnadır ve Rus muhalefet yetkilileri avına hizmet etmek için elinden geleni yaptı” ifadesini kullanan DSnews, Eleni Loizidu’nun adını da açıkça vererek, yalnız Güney Kıbrıs’ı değil diğer AB üyesi ülkelerle ilgili de gizli bilgileri ilettiği Rus savcılarla iş birliğine geniş atıf yaptı.

DSnews’ün Loizidu’nun, Rus basınında yayımlanan ve Rum basınının da aktardığı elektronik postalarına geniş ölçekte yer verdiğine işaret eden gazete, hakkında mahkemeden yasaklama kararı olduğu için DSnews’ün haberinin bu bölümünü aktaramayacağına vurgu yaptı.

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin Yolsuzluk Karşıtı Kurum’unun araştırmacılarından olan Nikita Kulatsenkov’un 2014’te Rusya’yı terk ederek Litvanya’ya sığındığına, Rus makamlarının, mali suç yüzünden gıyabında yargılanarak hapse mahkum edildiği gerekçesiyle Interpol üzerinden iadesini talep etmesine karşın Interpol’ün, siyasi güdü görerek bu talebi reddettiğine işaret eden DSnews özetle şunları aktardı:

Kulatsenkov şanssızlığından, yakınlarıyla görüşmek üzere 2016’da Kıbrıs’ı ziyaret etti.  Başka bir AB üyesi ülkede siyasi mülteci olarak tanınmış olmasına karşın Hukuk Dairesi ve Loizidu süratle hareket ederek Rusya’ya iadesi için tutuklattı. Üç hafta tutuklu kaldı, protestolar üzerine serbest bırakıldı. Loizidu bu şekilde hareket ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı olmak istiyordu.”

DSnews’ün, Eleni Loizidu’nun elektronik postalarını yayımlayan “The Guardian” gazetesine de yer verdiği haberinde, “ironik bir şekilde, Loizidu’nun, Ruslarla olduğu kadar başka ülkelerin yetkilileriyle de aynı şekilde dostluk içerisinde olduğu ancak aldığı tek şeyin biraz votka biraz da çikolata olduğuna dikkat çekiliyor” ifadesine yer verildi.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 12:18
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