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Loizidu eski taşınmaz malının iadesini istiyor

KKTC’de bulunan eski taşınmaz malları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kazan ve taşınmazlarının iadesini talep eden Kıbrıslı Rum Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Said Erkmen’in demecine karşılık açıklama yaptı.

Loizidu eski taşınmaz malının iadesini istiyor

KKTC’de bulunan eski taşınmaz malları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kazan ve taşınmazlarının iadesini talep eden Kıbrıslı Rum Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Said Erkmen’in demecine karşılık açıklama yaptı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:10
Loizidu eski taşınmaz malının iadesini istiyor

KKTC’de bulunan eski taşınmaz malları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davayı kazan ve taşınmazlarının iadesini talep eden Kıbrıslı Rum Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Said Erkmen’in demecine karşılık açıklama yaptı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, Loizidu’nun AİHM kararı bulunan taşınmazları için takas veya tazminat seçeneklerini kabul etmediğini, iade istediğini söylediğini yazdılar.

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Habere göre Dimitriadis, AİHM’nin kararının ardından TMK’nın, müvekkili Loizidu’ya bir mektup göndererek taşınmazı hakkında konuşmak için Lozidiu’yu davet ettiği, kendilerinin ise 2008 tarihinde Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Daryal Batıbay’a gönderdikleri mektupta, Loizidu’nun taşınmazının takasıyla ilgilenmediği, iadesini istediği bilgisini verdiklerini iddia etti.
TMK Başkanı Ayfer Said Erkmen’in, Loizidu’nun TMK’nın mektuplarına yanıt vermediğine ilişkin sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını öne süren Dimitriadis, “eğer Türk Büyükelçiliği söz konusu mektubu TMK’ya iletmemişse, bu onların iç sorunu” şeklinde konuştu.
Dimitriadis ayrıca, Loizidu’nun AİHM davasının özünün, taşınmazların iadesi olduğu iddiasında da bulundu.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 10:28
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