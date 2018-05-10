Limasol’da Türkiye’yi Protesto Mitingi Düzenlenecek!

Limasol’daki “Grigoris Afksendiu Meydanı”nda pazar günü bir grup vatandaş tarafından Türkiye’yi protesto etmek için miting yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, mitingi düzenleyen kişilerin herhangi bir siyasi partiyle bağlantısı bulunmadığını ve herhangi bir çıkar gütmediğini kaydederek, amacın, “yüzde 37’si Türk işgali altında bulunan topraklar, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin gidişatı ve Türkiye’nin Helenizm aleyhindeki tahrikleri” konusundaki endişeleri dile getirmek olduğunu yazdı.

Haberde, eylemin saat 17.00’da başlayacağı belirtildi.

