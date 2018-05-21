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Limasol’da silahlı saldırı

Limasol’un “Trahon” (Kayakale) köyünde dün sabah silahlı saldırı olayı yaşandı. 33 yaşındaki bir Rum’a, evinin önüne park ettiği araçtan çıkmaya çalışırken 2 el ateş açıldı.

Limasol’da silahlı saldırı

Limasol’un “Trahon” (Kayakale) köyünde dün sabah silahlı saldırı olayı yaşandı. 33 yaşındaki bir Rum’a, evinin önüne park ettiği araçtan çıkmaya çalışırken 2 el ateş açıldı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:01
Limasol’da silahlı saldırı

Limasol’un “Trahon” (Kayakale) köyünde dün sabah silahlı saldırı olayı yaşandı. 33 yaşındaki bir Rum’a, evinin önüne park ettiği araçtan çıkmaya çalışırken 2 el ateş açıldı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, dün sabah 01.30 sularında meydana gelen olayda, arabasını evinin önündeki tarlaya park eden Rum, aracından çıkmaya çalıştığı sırada saldırıya uğradı.

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Yakındaki bir yarım inşaata saklandığı anlaşılan kişilerin iki el ateş açması sonucu 33 yaşındaki Rum yüzünden, boynundan ve göğsünden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı İngiliz üs polisinin saldırıyla ilgili araştırma başlattığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:05
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