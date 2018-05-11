Limasol’da Silah Ve Mühimmat Bulundu!



SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN PARK HALİNDEKİ ARACA ATEŞ EDİLDİ



Limasol’da silah ve mühimmat ele geçirildi, seyir halindeki bir araçtan park edilmiş duran araca yaylım ateş açıldı.

Politis ve diğer gazetelere göre aldığı bir ihbarı değerlendiren Limasol polisi dün “Kolossi”de (Yunus/Burçlu) açık bir alanda bir adet AK 47 Kalaşnikof tipi askeri tüfek, bir dolu tabanca, bir revolver, saniyeli fitil, fünye, 77 adet fişek ve patlayıcı madde ele geçirdi.

Limasol’un uğrak yerlerinden biri olan “Yermasoya Deresi” bölgesinde, 65 yaşındaki bir emekliye ait evin önünde park edilmiş araca, yoldan geçen bir araçtan 5 el ateş edildiği bildirildi. Yolda insanların yoğun bulunduğu bir saatte gerçekleşen saldırının, söz konusu emeklinin ailesinden bir başka kişiye “uyarı mesajı” maksatlı yapıldığına inanılıyor.

